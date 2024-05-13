https://ria.ru/20240513/manturov-1945624699.html

Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров

Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:40

2024-05-13T15:40

2024-05-13T17:28

россия

госдума рф

назначение нового состава правительства россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945632863_0:25:1272:741_1920x0_80_0_0_8898007858b8ffe8825ddc43fcfc01c8.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства. Первым вице-премьером стал Денис Мантуров, его поддержали единогласно: за проголосовал 431 депутат. На своем посту он продолжит курировать промышленность.Остальные вице-премьерские посты заняли:Как заявил по итогам голосований спикер Вячеслав Володин, депутаты не сомневаются в профессионализме нового состава вице-премьеров."В том, что состав предложенный — профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша — у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", — сказал политик.Накануне кандидаты встречались с членами профильных комитетов.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ. Мишустин внес предложения по новому составу кабинета министров на рассмотрение Госдумы.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html

https://ria.ru/20240513/zapadnye_smi-1945479915.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии