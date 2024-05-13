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Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
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15:40 13.05.2024 (обновлено: 17:28 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/manturov-1945624699.html
Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров
Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров
Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:40
2024-05-13T17:28
россия
госдума рф
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства. Первым вице-премьером стал Денис Мантуров, его поддержали единогласно: за проголосовал 431 депутат. На своем посту он продолжит курировать промышленность.Остальные вице-премьерские посты заняли:Как заявил по итогам голосований спикер Вячеслав Володин, депутаты не сомневаются в профессионализме нового состава вице-премьеров.&quot;В том, что состав предложенный — профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша — у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили&quot;, — сказал политик.Накануне кандидаты встречались с членами профильных комитетов.Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ. Мишустин внес предложения по новому составу кабинета министров на рассмотрение Госдумы.
https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html
https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
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россия, госдума рф, назначение нового состава правительства россии
Россия, Госдума РФ, Назначение нового состава правительства России
Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров

Госдума утвердила Мантурова первым заместителем председателя правительства

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной думы РФ
Пленарное заседание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства.
Первым вице-премьером стал Денис Мантуров, его поддержали единогласно: за проголосовал 431 депутат. На своем посту он продолжит курировать промышленность.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Почему Владимир Путин снова выбрал Михаила Мишустина
11 мая, 08:00
Остальные вице-премьерские посты заняли:
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер и руководитель аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Андрей Белоусов в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии
Вчера, 12:15
Как заявил по итогам голосований спикер Вячеслав Володин, депутаты не сомневаются в профессионализме нового состава вице-премьеров.
«

"В том, что состав предложенный — профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша — у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", — сказал политик.

Накануне кандидаты встречались с членами профильных комитетов.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ. Мишустин внес предложения по новому составу кабинета министров на рассмотрение Госдумы.
Помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Серьезная встряска: западные СМИ об изменениях в силовом блоке России
Вчера, 01:39
 
РоссияГосдума РФНазначение нового состава правительства России
 
 
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