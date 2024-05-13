Госдума утвердила всех предложенных вице-премьеров
Госдума утвердила Мантурова первым заместителем председателя правительства
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной думы РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной думы РФ
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы утвердили кандидатуры на должности заместителей председателя правительства.
Первым вице-премьером стал Денис Мантуров, его поддержали единогласно: за проголосовал 431 депутат. На своем посту он продолжит курировать промышленность.
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Остальные вице-премьерские посты заняли:
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер и руководитель аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Как заявил по итогам голосований спикер Вячеслав Володин, депутаты не сомневаются в профессионализме нового состава вице-премьеров.
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"В том, что состав предложенный — профессиональный, ни у кого сомнения нет. И не надо здесь считать, кто больше голосов получил, кто меньше. Просто есть ноша — у кого-то она на сегодняшний день сложнее, мы об этом говорили", — сказал политик.
Накануне кандидаты встречались с членами профильных комитетов.
Владимир Путин 10 мая назначил Михаила Мишустина председателем правительства. Премьер представил президенту предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, глава государства 11 мая подписал соответствующий указ. Мишустин внес предложения по новому составу кабинета министров на рассмотрение Госдумы.