https://ria.ru/20240513/manturov-1945509149.html
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:59
2024-05-13T09:59
2024-05-13T09:59
политика
геннадий зюганов
денис мантуров
кпрф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Я считаю, что это принципиальная линия (проводимая Мантуровым) может быть официально поддержана нашей фракцией при голосовании", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что КПРФ позитивно относится к политике, которую проводил Мантуров.
https://ria.ru/20231215/vybory-1915956475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, геннадий зюганов, денис мантуров, кпрф
Политика, Геннадий Зюганов, Денис Мантуров, КПРФ
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
Зюганов: КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я считаю, что это принципиальная линия (проводимая Мантуровым) может быть официально поддержана нашей фракцией при голосовании", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что КПРФ позитивно относится к политике, которую проводил Мантуров.