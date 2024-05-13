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КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
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09:59 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/manturov-1945509149.html
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера
КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:59
2024-05-13T09:59
политика
геннадий зюганов
денис мантуров
кпрф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Я считаю, что это принципиальная линия (проводимая Мантуровым) может быть официально поддержана нашей фракцией при голосовании", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что КПРФ позитивно относится к политике, которую проводил Мантуров.
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политика, геннадий зюганов, денис мантуров, кпрф
Политика, Геннадий Зюганов, Денис Мантуров, КПРФ
КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

Зюганов: КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Я считаю, что это принципиальная линия (проводимая Мантуровым) может быть официально поддержана нашей фракцией при голосовании", - сказал он журналистам.
Зюганов отметил, что КПРФ позитивно относится к политике, которую проводил Мантуров.
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ПолитикаГеннадий ЗюгановДенис МантуровКПРФ
 
 
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