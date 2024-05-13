https://ria.ru/20240513/manturov-1945509149.html

КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера - РИА Новости, 13.05.2024

КПРФ поддержит кандидатуру Мантурова на пост первого вице-премьера

КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:59

2024-05-13T09:59

2024-05-13T09:59

политика

геннадий зюганов

денис мантуров

кпрф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. КПРФ поддержит при голосовании кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. "Я считаю, что это принципиальная линия (проводимая Мантуровым) может быть официально поддержана нашей фракцией при голосовании", - сказал он журналистам. Зюганов отметил, что КПРФ позитивно относится к политике, которую проводил Мантуров.

https://ria.ru/20231215/vybory-1915956475.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, геннадий зюганов, денис мантуров, кпрф