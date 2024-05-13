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В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом - РИА Новости, 13.05.2024
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14:28 13.05.2024 (обновлено: 14:30 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html
В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом
В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом - РИА Новости, 13.05.2024
В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом
Депутат ГД Султан Хамзаев предложил признать музыканта Андрея Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:28
2024-05-13T14:30
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил признать музыканта Андрея Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. "Считаю, что подобные высказывания окончательно раскрывают всю сущность Макаревича* как предателя, финансирующего и готового финансировать нашего врага. Он хочет развала нашей страны, а значит - он должен быть признан экстремистом и террористом. Со своей стороны подготовил обращения на имя председателя СК РФ А. Бастрыкина", - сказал он РИА Новости. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html
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россия, султан хамзаев, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), госдума рф, общество
Россия, Султан Хамзаев, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Госдума РФ, Общество
В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом

Депутат Госдумы Хамзаев предложил признать Макаревича* террористом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом)
Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил признать музыканта Андрея Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ.
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"Считаю, что подобные высказывания окончательно раскрывают всю сущность Макаревича* как предателя, финансирующего и готового финансировать нашего врага. Он хочет развала нашей страны, а значит - он должен быть признан экстремистом и террористом. Со своей стороны подготовил обращения на имя председателя СК РФ А. Бастрыкина", - сказал он РИА Новости.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Вчера, 09:34
 
РоссияСултан ХамзаевВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Госдума РФОбщество
 
 
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