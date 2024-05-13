https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html

В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом

В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом - РИА Новости, 13.05.2024

В Госдуме предложили признать Макаревича* террористом

Депутат ГД Султан Хамзаев предложил признать музыканта Андрея Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:28

2024-05-13T14:28

2024-05-13T14:30

россия

султан хамзаев

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев предложил признать музыканта Андрея Макаревича* экстремистом и террористом, парламентарий подготовил обращение в Следственный комитет. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили Макаревичу* от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. "Считаю, что подобные высказывания окончательно раскрывают всю сущность Макаревича* как предателя, финансирующего и готового финансировать нашего врага. Он хочет развала нашей страны, а значит - он должен быть признан экстремистом и террористом. Со своей стороны подготовил обращения на имя председателя СК РФ А. Бастрыкина", - сказал он РИА Новости. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240330/geroi-1936748039.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, султан хамзаев, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), госдума рф, общество