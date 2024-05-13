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Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
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09:34 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/makarevich-1945506701.html
Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ
Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ - РИА Новости, 13.05.2024
Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили музыканту Андрею Макаревичу* (признан иноагентом) от имени Владимира Зеленского, во... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:34
2024-05-13T09:34
россия
украина
киев
дмитрий медведев
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
вооруженные силы украины
машина времени
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили музыканту Андрею Макаревичу* (признан иноагентом) от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ. "Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал музыкант. На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии Киева. "Наверное, наверное", - ответил он. Макаревич* также рассказал, что желает победы Украине, "считает до нее дни". "В общем я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех победить. Выхода нет!" - сказал музыкант. Макаревич* считает, что в России практически не осталось "думающих" людей, поэтому возвращаться он не собирается. "К сожалению, мало. В общем, я там почти два года уже не был и никакого желания не испытываю там оказаться… Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле", - добавил он. Также музыкант рассказал, что в 2010 году он разделял политику, проводимую Дмитрием Медведевым, который был тогда президентом России. "Я за Медведева голосовал, скажу честно, потому что то, что он тогда говорил, то, что он тогда декларировал, совершенно совпадало с моими представлениями о прекрасном", - поделился Макаревич*. Тогда же Макаревич* принял приглашение Медведева встретиться и пообщаться в неформальной обстановке - попить пива. "Давайте. Вот хоть за углом, наш клуб есть - пожалуйста", - сказал он. В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность". Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html
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россия, украина, киев, дмитрий медведев, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины, машина времени, в мире
Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Вооруженные силы Украины, Машина времени, В мире
Макаревич* во время пранка согласился помогать ВСУ

Макаревич во время пранка Вована и Лексуса согласился помогать ВСУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМузыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом)
Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом). Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили музыканту Андрею Макаревичу* (признан иноагентом) от имени Владимира Зеленского, во время пранка артист заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день победы Украины" и, возможно, в будущем поможет ВСУ.
"Для огромного количества украинцев я артист из России, поющий на русском языке. Если это вызовет у них негатив, я их понимаю прекрасно. Не сделать бы хуже… Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - сказал музыкант.
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На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии Киева. "Наверное, наверное", - ответил он.
Макаревич* также рассказал, что желает победы Украине, "считает до нее дни". "В общем я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех победить. Выхода нет!" - сказал музыкант.
Макаревич* считает, что в России практически не осталось "думающих" людей, поэтому возвращаться он не собирается. "К сожалению, мало. В общем, я там почти два года уже не был и никакого желания не испытываю там оказаться… Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле", - добавил он.
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Также музыкант рассказал, что в 2010 году он разделял политику, проводимую Дмитрием Медведевым, который был тогда президентом России. "Я за Медведева голосовал, скажу честно, потому что то, что он тогда говорил, то, что он тогда декларировал, совершенно совпадало с моими представлениями о прекрасном", - поделился Макаревич*.
Тогда же Макаревич* принял приглашение Медведева встретиться и пообщаться в неформальной обстановке - попить пива. "Давайте. Вот хоть за углом, наш клуб есть - пожалуйста", - сказал он.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило основателя группы "Машина времени" в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. В соответствующем перечне в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается "политическая деятельность".
Сам он оспаривал данное решение в Замоскворецком суде Москвы, однако его иск был отклонен.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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РоссияУкраинаКиевДмитрий МедведевВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Вооруженные силы УкраиныМашина времениВ мире
 
 
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