https://ria.ru/20240513/magazin-1945569917.html

Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"

Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар" - РИА Новости, 13.05.2024

Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"

Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:40

2024-05-13T13:40

2024-05-13T13:40

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматель взял в 2017 году первый участок земли по президентскому проекту "Дальневосточный гектар". "Мне понравился один участок, но там проходила линия электропередач и стоял трансформатор, выбрал другой, на нем я и поставил небольшой магазин. Продаем в основном продукты питания, в ассортименте есть немного бытовой химии", - сказал Литвиненко. Позже он присмотрел еще один участок. Второй надел в четыре сотки он оформил как дополнительный гектар и планирует открыть там вторую торговую точку. В министерстве имущественных отношений региона напомнили, что бесплатно оформить земельный участок на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области, до 1 гектара может любой россиянин. Те, кто освоил первый участок и оформил его в собственность, вправе взять второй – дополнительный.

https://ria.ru/20240111/putin-1920633373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, дальний восток, дальневосточный гектар, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса