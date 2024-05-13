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Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар" - РИА Новости, 13.05.2024
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13:40 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/magazin-1945569917.html
Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"
Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар" - РИА Новости, 13.05.2024
Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"
Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:40
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматель взял в 2017 году первый участок земли по президентскому проекту "Дальневосточный гектар". "Мне понравился один участок, но там проходила линия электропередач и стоял трансформатор, выбрал другой, на нем я и поставил небольшой магазин. Продаем в основном продукты питания, в ассортименте есть немного бытовой химии", - сказал Литвиненко. Позже он присмотрел еще один участок. Второй надел в четыре сотки он оформил как дополнительный гектар и планирует открыть там вторую торговую точку. В министерстве имущественных отношений региона напомнили, что бесплатно оформить земельный участок на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области, до 1 гектара может любой россиянин. Те, кто освоил первый участок и оформил его в собственность, вправе взять второй – дополнительный.
https://ria.ru/20240111/putin-1920633373.html
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амурская область, дальний восток, дальневосточный гектар, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Амурская область, Дальний Восток, Дальневосточный гектар, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПрограмма "Дальневосточный гектар"
Программа Дальневосточный гектар - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприниматель взял в 2017 году первый участок земли по президентскому проекту "Дальневосточный гектар".
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"Мне понравился один участок, но там проходила линия электропередач и стоял трансформатор, выбрал другой, на нем я и поставил небольшой магазин. Продаем в основном продукты питания, в ассортименте есть немного бытовой химии", - сказал Литвиненко.
Позже он присмотрел еще один участок. Второй надел в четыре сотки он оформил как дополнительный гектар и планирует открыть там вторую торговую точку.
В министерстве имущественных отношений региона напомнили, что бесплатно оформить земельный участок на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области, до 1 гектара может любой россиянин. Те, кто освоил первый участок и оформил его в собственность, вправе взять второй – дополнительный.
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Твой бизнесАмурская областьДальний ВостокДальневосточный гектарТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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