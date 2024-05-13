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Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"
Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар" - РИА Новости, 13.05.2024
Амурский бизнесмен откроет 2-й магазин по проекту "Дальневосточный гектар"
Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:40
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Житель поселка Юхта-3 Амурской области Алексей Литвиненко по президентскому проекту "Дальневосточный гектар" планирует открыть вторую торговую точку, сообщает пресс-служба правительства региона. Предприниматель взял в 2017 году первый участок земли по президентскому проекту "Дальневосточный гектар". "Мне понравился один участок, но там проходила линия электропередач и стоял трансформатор, выбрал другой, на нем я и поставил небольшой магазин. Продаем в основном продукты питания, в ассортименте есть немного бытовой химии", - сказал Литвиненко. Позже он присмотрел еще один участок. Второй надел в четыре сотки он оформил как дополнительный гектар и планирует открыть там вторую торговую точку. В министерстве имущественных отношений региона напомнили, что бесплатно оформить земельный участок на Дальнем Востоке, в том числе в Амурской области, до 1 гектара может любой россиянин. Те, кто освоил первый участок и оформил его в собственность, вправе взять второй – дополнительный.
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РИА Новости
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