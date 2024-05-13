https://ria.ru/20240513/lnr-1945550804.html

Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант

Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант - РИА Новости, 13.05.2024

Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант

Все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона в ЛНР будут работать в дистанционном режиме со вторника и до отдельного распоряжения, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:37

2024-05-13T12:37

2024-05-13T12:52

луганская народная республика

краснодон

специальная военная операция на украине

общество

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона в ЛНР будут работать в дистанционном режиме со вторника и до отдельного распоряжения, сообщает Министерство образования и науки ЛНР в Telegram-канале правительства республики."По решению Министерства образования и науки ЛНР все образовательные организации (детские сады, школы, колледжи) г. Молодогвардейска и г. Краснодона, а также Таловская основная школа №34 будут работать в дистанционном режиме с завтрашнего дня и до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон.

https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945546218.html

луганская народная республика

краснодон

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луганская народная республика, краснодон, общество