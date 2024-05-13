https://ria.ru/20240513/lnr-1945550804.html
Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант
Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант - РИА Новости, 13.05.2024
Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант
Все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона в ЛНР будут работать в дистанционном режиме со вторника и до отдельного распоряжения, сообщает... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:37
2024-05-13T12:37
2024-05-13T12:52
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Все образовательные учреждения Молодогвардейска и Краснодона в ЛНР будут работать в дистанционном режиме со вторника и до отдельного распоряжения, сообщает Министерство образования и науки ЛНР в Telegram-канале правительства республики."По решению Министерства образования и науки ЛНР все образовательные организации (детские сады, школы, колледжи) г. Молодогвардейска и г. Краснодона, а также Таловская основная школа №34 будут работать в дистанционном режиме с завтрашнего дня и до отдельного распоряжения", - говорится в сообщении.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон.
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945546218.html
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луганская народная республика, краснодон, общество
Луганская Народная Республика, Краснодон, Специальная военная операция на Украине, Общество
Образовательные учреждения в Краснодоне перевели на дистант
Образовательные учреждения в Краснодоне в ЛНР перевели на дистанционный режим