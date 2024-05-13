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ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
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15:10 13.05.2024 (обновлено: 15:25 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/ldpr-1945610374.html
ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров
ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024
ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров
Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе пленарного заседания в Госдуме подтвердил, что ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров в новом составе кабинета... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:10
2024-05-13T15:25
политика
лдпр
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
россия
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе пленарного заседания в Госдуме подтвердил, что ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров в новом составе кабинета министров.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Безусловно, мы поддержим всех до единого члена правительства, которые согласованы с президентом", - отметил Слуцкий.Политик при этом добавил, что члены ЛДПР будут "особым образом контролировать некоторых министров", к которым у партии "есть серьезные вопросы", имена таких министров лидер партии уточнять в ходе своего выступления не стал.В то же время Слуцкий выразил уверенность, что команда правительства "отработает максимально эффективно", а также пообещал, что ЛДПР будет "тесно взаимодействовать" с членами кабмина.
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политика, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, назначение нового состава правительства россии
Политика, ЛДПР, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Назначение нового состава правительства России
ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров

Слуцкий: ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе пленарного заседания в Госдуме подтвердил, что ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров в новом составе кабинета министров.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров.
"Безусловно, мы поддержим всех до единого члена правительства, которые согласованы с президентом", - отметил Слуцкий.Политик при этом добавил, что члены ЛДПР будут "особым образом контролировать некоторых министров", к которым у партии "есть серьезные вопросы", имена таких министров лидер партии уточнять в ходе своего выступления не стал.
В то же время Слуцкий выразил уверенность, что команда правительства "отработает максимально эффективно", а также пообещал, что ЛДПР будет "тесно взаимодействовать" с членами кабмина.
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ПолитикаЛДПРГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)РоссияНазначение нового состава правительства России
 
 
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