https://ria.ru/20240513/ldpr-1945610374.html

ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров

ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров - РИА Новости, 13.05.2024

ЛДПР пообещала поддержать все кандидатуры вице-премьеров

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе пленарного заседания в Госдуме подтвердил, что ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров в новом составе кабинета... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:10

2024-05-13T15:10

2024-05-13T15:25

политика

лдпр

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

россия

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе пленарного заседания в Госдуме подтвердил, что ЛДПР поддержит все кандидатуры вице-премьеров в новом составе кабинета министров.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Безусловно, мы поддержим всех до единого члена правительства, которые согласованы с президентом", - отметил Слуцкий.Политик при этом добавил, что члены ЛДПР будут "особым образом контролировать некоторых министров", к которым у партии "есть серьезные вопросы", имена таких министров лидер партии уточнять в ходе своего выступления не стал.В то же время Слуцкий выразил уверенность, что команда правительства "отработает максимально эффективно", а также пообещал, что ЛДПР будет "тесно взаимодействовать" с членами кабмина.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Кирилл Волков

политика, лдпр, госдума рф, леонид слуцкий (политик), россия, назначение нового состава правительства россии