https://ria.ru/20240513/kuban-1945746443.html

Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года

Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года - РИА Новости, 13.05.2024

Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что ожидаемый эффект от Петербургского международного экономического форума-2024 не... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T23:07

2024-05-13T23:07

2024-05-13T23:07

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

санкт-петербург

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КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что ожидаемый эффект от Петербургского международного экономического форума-2024 не меньше прошлого года, в рамках которого было подписано 30 соглашений на более чем 310 миллиардов рублей. "Наш регион в числе российских лидеров по объему вкладываемых в реальную экономику инвестиций. Вес инвестпортфелю добавляет участие в главном деловом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме. Для нас он стал местом обмена сильными практиками и подписания самых крупных соглашений. В 2023 году на площадке подписали 30 соглашений на 310 с лишним миллиардов рублей. Прямо сейчас в активной стадии реализации 15 проектов на 133 миллиарда, которые дадут краю свыше 6 тысяч рабочих мест", - сказал Кондратьев, добавив, что ожидаемый эффект от ПМЭФ-2024 не меньше прошлого года. Губернатор добавил, что Кубань выстраивает инвестиционную политику так, чтобы создавать максимально комфортные условия для стратегических партнеров и развивать перспективные направления для экономики будущего. "Мы готовы сотрудничать в рамках создания импортозамещающих предприятий, выпуска наукоемкой продукции, развития курортной инфраструктуры", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Сегодня в Краснодарском крае реализуется 510 крупных инвестпроектов в области промышленности, курортов и агропромышленного комплекса на 2,9 триллиона рублей, которые дадут более 103 тысяч новых рабочих мест, добавляют власти. Двадцать седьмой Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.

https://ria.ru/20240513/alkogol-1945742702.html

https://ria.ru/20240508/kuban-1944829294.html

краснодарский край

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, санкт-петербург