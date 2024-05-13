Рейтинг@Mail.ru
Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:07 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/kuban-1945746443.html
Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года
Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года - РИА Новости, 13.05.2024
Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что ожидаемый эффект от Петербургского международного экономического форума-2024 не... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T23:07
2024-05-13T23:07
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что ожидаемый эффект от Петербургского международного экономического форума-2024 не меньше прошлого года, в рамках которого было подписано 30 соглашений на более чем 310 миллиардов рублей. "Наш регион в числе российских лидеров по объему вкладываемых в реальную экономику инвестиций. Вес инвестпортфелю добавляет участие в главном деловом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме. Для нас он стал местом обмена сильными практиками и подписания самых крупных соглашений. В 2023 году на площадке подписали 30 соглашений на 310 с лишним миллиардов рублей. Прямо сейчас в активной стадии реализации 15 проектов на 133 миллиарда, которые дадут краю свыше 6 тысяч рабочих мест", - сказал Кондратьев, добавив, что ожидаемый эффект от ПМЭФ-2024 не меньше прошлого года. Губернатор добавил, что Кубань выстраивает инвестиционную политику так, чтобы создавать максимально комфортные условия для стратегических партнеров и развивать перспективные направления для экономики будущего. "Мы готовы сотрудничать в рамках создания импортозамещающих предприятий, выпуска наукоемкой продукции, развития курортной инфраструктуры", - передает пресс-служба слова Кондратьева. Сегодня в Краснодарском крае реализуется 510 крупных инвестпроектов в области промышленности, курортов и агропромышленного комплекса на 2,9 триллиона рублей, которые дадут более 103 тысяч новых рабочих мест, добавляют власти. Двадцать седьмой Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.
https://ria.ru/20240513/alkogol-1945742702.html
https://ria.ru/20240508/kuban-1944829294.html
краснодарский край
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_18dd1bdddd4477a906377444d9ae0e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, санкт-петербург
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Санкт-Петербург

Глава Кубани ожидает эффекта от ПМЭФ-2024 не меньше уровня прошлого года

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что ожидаемый эффект от Петербургского международного экономического форума-2024 не меньше прошлого года, в рамках которого было подписано 30 соглашений на более чем 310 миллиардов рублей.
"Наш регион в числе российских лидеров по объему вкладываемых в реальную экономику инвестиций. Вес инвестпортфелю добавляет участие в главном деловом событии страны – Петербургском международном экономическом форуме. Для нас он стал местом обмена сильными практиками и подписания самых крупных соглашений. В 2023 году на площадке подписали 30 соглашений на 310 с лишним миллиардов рублей. Прямо сейчас в активной стадии реализации 15 проектов на 133 миллиарда, которые дадут краю свыше 6 тысяч рабочих мест", - сказал Кондратьев, добавив, что ожидаемый эффект от ПМЭФ-2024 не меньше прошлого года.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Доход Кубани за выдачу лицензий на алкоголь вырос в два раза в 2024 году
Вчера, 22:35
Губернатор добавил, что Кубань выстраивает инвестиционную политику так, чтобы создавать максимально комфортные условия для стратегических партнеров и развивать перспективные направления для экономики будущего.
"Мы готовы сотрудничать в рамках создания импортозамещающих предприятий, выпуска наукоемкой продукции, развития курортной инфраструктуры", - передает пресс-служба слова Кондратьева.
Сегодня в Краснодарском крае реализуется 510 крупных инвестпроектов в области промышленности, курортов и агропромышленного комплекса на 2,9 триллиона рублей, которые дадут более 103 тысяч новых рабочих мест, добавляют власти.
Двадцать седьмой Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня 2024 года.
Парк Солнечный остров и озеро Старая Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
На Кубани создали первый в РФ отраслевой центр компетенций в сфере туризма
8 мая, 23:24
 
Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала