https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html

Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 13.05.2024

Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры России о расследовании терактов на "Северных потоках" покажут миру, кто стоит за этими... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:10

2024-05-13T11:10

2024-05-13T15:28

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры России о расследовании терактов на "Северных потоках" покажут миру, кто стоит за этими взрывами, сообщил в интервью РИА Новости глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Мы продолжаем призывать наших зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству. Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах "Северные потоки". Это напрямую затрагивает исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997-го", — сказал Краснов."Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", — добавил он. В апреле Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте полный текст интервью Игоря Краснова>>>

https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html

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германия

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в мире, россия, германия, сша, игорь краснов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2