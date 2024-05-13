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Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 13.05.2024
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11:10 13.05.2024 (обновлено: 15:28 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krasnov-1945522540.html
Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков"
Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков" - РИА Новости, 13.05.2024
Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков"
Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры России о расследовании терактов на "Северных потоках" покажут миру, кто стоит за этими... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:10
2024-05-13T15:28
в мире
россия
германия
сша
игорь краснов
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры России о расследовании терактов на "Северных потоках" покажут миру, кто стоит за этими взрывами, сообщил в интервью РИА Новости глава надзорного ведомства Игорь Краснов. &quot;Мы продолжаем призывать наших зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству. Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах &quot;Северные потоки&quot;. Это напрямую затрагивает исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997-го&quot;, — сказал Краснов."Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", — добавил он. В апреле Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте полный текст интервью Игоря Краснова&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240206/peskov-1925664675.html
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в мире, россия, германия, сша, игорь краснов, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Германия, США, Игорь Краснов, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Краснов: ответ США и ФРГ покажет, кто стоит за подрывом "Северных потоков"

Краснов: ответы США и ФРГ укажут на виновных в терактах на "Северных потоках"

© Фото : ГенпрокуратураГенеральный прокурор России Игорь Краснов
Генеральный прокурор России Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Генпрокуратура
Генеральный прокурор России Игорь Краснов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Ответы США, Германии, Франции и Кипра на запросы Генеральной прокуратуры России о расследовании терактов на "Северных потоках" покажут миру, кто стоит за этими взрывами, сообщил в интервью РИА Новости глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
«

"Мы продолжаем призывать наших зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству. Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах "Северные потоки". Это напрямую затрагивает исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997-го", — сказал Краснов.

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"Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями", — добавил он.
В апреле Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на трубопроводах "Северные потоки".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте полный текст интервью Игоря Краснова>>>
Место утечки на газопроводе Северный поток
Запад что-то скрывает в расследовании по "Северным потокам", уверен Антонов
10 апреля, 00:05
 
В миреРоссияГерманияСШАИгорь КрасновДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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