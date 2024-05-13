https://ria.ru/20240513/krasnov-1944693054.html

Краснов: призываем зарубежных коллег к неполитизированному сотрудничеству

Краснов: призываем зарубежных коллег к неполитизированному сотрудничеству - РИА Новости, 13.05.2024

Краснов: призываем зарубежных коллег к неполитизированному сотрудничеству

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов после Парада Победы в Москве рассказал в блиц-интервью РИА Новости о судьбе запроса об экстрадиции нациста Ярослава... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:00

2024-05-13T11:00

2024-05-13T11:00

интервью

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945505004_0:84:3305:1943_1920x0_80_0_0_574a747776f059e560fac6892bc623c4.jpg

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов после Парада Победы в Москве рассказал в блиц-интервью РИА Новости о судьбе запроса об экстрадиции нациста Ярослава Гунько, а также о том, как складывается взаимодействие ведомства с западными коллегами, в том числе с Канадой и США. – Игорь Викторович, как по-вашему, какие шансы у России добиться экстрадиции нациста Ярослава Гунько (он же Хунка) из Канады?– Компетентными органами Канады отказано в выдаче Гунько в Россию. Нами еще 5 декабря прошлого года в министерство юстиции Канады был направлен запрос о выдаче этого нациста для привлечения к уголовной ответственности. Ему предъявлено обвинение по ст. 357 УК РФ (геноцид). Он обвиняется в убийстве не менее 500 мирных граждан в период с 23 по 28 февраля 1944 года на территории Львовской области Украинской ССР, в том числе евреев и поляков. Но мы получили отказ от компетентных органов Канады о выдаче Гунько на том основании, что отсутствует договор об экстрадиции между нашими странами.Хочу подчеркнуть, что, согласно канадскому законодательству, наличие двустороннего договора не является обязательным условием для экстрадиции. Выдача возможна на основании многостороннего международного договора, и ее предусматривает Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.Кроме того, канадский минюст в своем ответе утверждает, что в запросе российской стороны об экстрадиции Гунько не содержится прямых доказательств предполагаемых преступлений. А это абсолютно не соответствует действительности. В представленных канадской стороне процессуальных документах, оформленных нами надлежащим образом, содержатся исчерпывающие сведения о непосредственном участии обвиняемого в совершении геноцида.При неоспоримой принадлежности Ярослава Гунько к признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организации – дивизии СС "Галичина" – отказ канадских властей является грубейшим нарушением незыблемого принципа неотвратимости наказания за международные преступления: военные преступления, преступления против мира и человечества, получившего свое развитие и закрепление в Уставе и Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге.Отказ в выдаче Гунько считаем безосновательным с правовой точки зрения, а с точки зрения общечеловеческих ценностей – циничным и аморальным. Мало того, что отказывают нам в выдаче, но и сами судить не хотят. Даже пальцем не погрозили. Тотальное обеление преступлений нацистов на государственном уровне.– А какую-то правовую помощь канадская сторона готова оказать России по делу Гунько?– История с Гунько началась не в прошлом году. Еще в 2019 году в рамках следствия по делу о реабилитации нацизма в минюст Канады был направлен запрос о правовой помощи с целью его допроса в качестве свидетеля. Ответ на этот запрос так и не получен.А в 2023 году генпрокуратурой России в минюст Канады был направлен еще один запрос о правовой помощи, но уже в отношении Гунько по уголовному делу о геноциде. В нем содержалось ходатайство о предъявлении Гунько обвинения и его допросе в указанном статусе.Согласно полученному ответу, их компетентные органы не могут оказать правовую помощь, поскольку "запрос не соответствует требованиям Договора между Российской Федерацией и Канадой о взаимной правовой помощи по уголовным делам, заключенного в 1997 году". Как они утверждают, якобы "не представлены достаточные сведения, обосновывающие характер необходимой информации".И тут нам есть что возразить, причем на основе норм права. В соответствии со статьей 3 данного договора, основанием для отказа в предоставлении правовой помощи является возможность нанесения ущерба суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным государственным интересам запрашиваемой стороны в результате его исполнения. А какой ущерб Канаде может нанести привлечение к уголовной ответственности обвиняемого в геноциде, совершенном в 1944 году? Никакого. Кроме того, если канадская сторона сочла, что сведений для оказания правовой помощи недостаточно, она могла бы запросить дополнительную информацию, что прямо предусматривается тем же документом. Но этого наши зарубежные коллеги решили не делать.И я не удивлен. Чего можно ожидать от властей страны, чей парламент стоя рукоплескал нацистскому преступнику, лишившему жизни сотни человек? Но мы будем продолжать работу в этом направлении.Кстати говоря, Канада – единственное государство, которое в прошлом году объявило генпрокуратуру России подсанкционной организацией. Это при том, что мы являемся единственным центральным органом со стороны Российской Федерации по исполнению Договора о правовой помощи по уголовным делам. Все запросы и просьбы в соответствии с договором передаются нами и через нас. От исполнения самого договора Канада формально не отказывается, но при этом вводит санкции против государственного органа, который выполняет договор с российской стороны. Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией.– А если говорить в целом, сколько человек, обвиняемых по террористическим и экстремистским статьям, Запад отказывается выдавать России?– В 2023 году и в I квартале 2024 года компетентными органами иностранных государств было отказано в выдаче 11 лиц за совершение преступлений террористической направленности. Среди них Австрия, ФРГ, Кипр, Чехия и Бельгия. По уголовным делам экстремистской направленности отказано в выдаче трех лиц.– А сколько в этом году Россия получила отказов об экстрадиции обвиняемых, подозреваемых и осужденных, скрывшихся за границей?– В I квартале 2024 года иностранными государствами отказано в удовлетворении 23 запросов о выдаче.– В каких странах скрываются фигуранты уголовных дел? Где их больше всего?– Больше всего они скрываются в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии.– Кстати, сохранилась ли у Генеральной прокуратуры РФ какая-то линия взаимодействия с коллегами из США?– С Соединенными Штатами, как и с Канадой, до настоящего времени формально действует Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Генпрокуратура России наряду с министерством юстиции США также является центральным органом, обеспечивающим его выполнение. Однако американская сторона пренебрегает своими международными обязательствами по договору, фактически саботируя его исполнение.Скажем прямо, с марта 2022 года Вашингтон не реагирует на направленные запросы о правовой помощи и даже не направляет какой-либо информации о ходе и результатах их исполнения.Это касается практически любой правовой помощи. В том числе и по такой актуальной для всего мира проблеме, как борьба с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий.В 2023 году в министерство юстиции США было направлено 59 запросов о правовой помощи по уголовным делам, из них 26 касались киберпреступлений. Американской стороной исполнен лишь один запрос, да и тот – формально. Остальные запросы либо получали отказ, либо были проигнорированы.– То есть, фактически сотрудничество прервано?– Официально российско-американское сотрудничество не прерывалось. Но еще раз подчеркну, что по подавляющему большинству запросов какой-либо информации, несмотря на неоднократные обращения в адрес американцев, не получено: письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации проигнорированы.Всего к настоящему времени с 2018 года американской стороной остаются неисполненными 199 российских запросов о правовой помощи.Вопреки этому мы продолжаем призывать наших зарубежных коллег к конструктивному и неполитизированному сотрудничеству. Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах "Северные потоки". Это напрямую затрагивает исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года. Полагаю, их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями.

https://ria.ru/20240419/blokadniki-1941168712.html

https://ria.ru/20240319/gunko-1934345030.html

https://ria.ru/20240207/stepanov-1925845996.html

https://ria.ru/20240328/germaniya-1936312178.html

https://ria.ru/20240427/ekstraditsiya-1942651270.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф