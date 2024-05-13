https://ria.ru/20240513/krasnov-1945501958.html

В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия

В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия - РИА Новости, 13.05.2024

В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия

Больше всего фигурантов уголовных дел, скрывшихся от правосудия в России, насчитывается в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии, сообщил в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:04

2024-05-13T09:04

2024-05-13T09:06

в мире

россия

кипр

великобритания

игорь краснов

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Больше всего фигурантов уголовных дел, скрывшихся от правосудия в России, насчитывается в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Больше всего они скрываются в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии", - сказал Краснов. По его словам, только в I квартале этого года компетентные органы иностранных государств отказали России в удовлетворении 23 запросов о выдаче подозреваемых, обвиняемых и даже осужденных в РФ граждан. Кроме того, отметил Краснов, с 2023 года зарубежными странами было отказано в выдаче 11 человек, преследуемых по закону за совершение преступлений террористической направленности. Среди них Австрия, ФРГ, Кипр, Чехия и Бельгия.

https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html

россия

кипр

великобритания

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в мире, россия, кипр, великобритания, игорь краснов