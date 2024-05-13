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В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия - РИА Новости, 13.05.2024
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09:04 13.05.2024 (обновлено: 09:06 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krasnov-1945501958.html
В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия
В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия - РИА Новости, 13.05.2024
В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия
Больше всего фигурантов уголовных дел, скрывшихся от правосудия в России, насчитывается в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии, сообщил в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:04
2024-05-13T09:06
в мире
россия
кипр
великобритания
игорь краснов
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Больше всего фигурантов уголовных дел, скрывшихся от правосудия в России, насчитывается в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. "Больше всего они скрываются в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии", - сказал Краснов. По его словам, только в I квартале этого года компетентные органы иностранных государств отказали России в удовлетворении 23 запросов о выдаче подозреваемых, обвиняемых и даже осужденных в РФ граждан. Кроме того, отметил Краснов, с 2023 года зарубежными странами было отказано в выдаче 11 человек, преследуемых по закону за совершение преступлений террористической направленности. Среди них Австрия, ФРГ, Кипр, Чехия и Бельгия.
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в мире, россия, кипр, великобритания, игорь краснов
В мире, Россия, Кипр, Великобритания, Игорь Краснов
В ГП назвали страны, где чаще всего скрываются от российского правосудия

Краснов: в Британии и США больше всего скрывшихся от правосудия в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Больше всего фигурантов уголовных дел, скрывшихся от правосудия в России, насчитывается в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Больше всего они скрываются в Великобритании, США, на Кипре, в Испании, Израиле, Италии", - сказал Краснов.
По его словам, только в I квартале этого года компетентные органы иностранных государств отказали России в удовлетворении 23 запросов о выдаче подозреваемых, обвиняемых и даже осужденных в РФ граждан.
Кроме того, отметил Краснов, с 2023 года зарубежными странами было отказано в выдаче 11 человек, преследуемых по закону за совершение преступлений террористической направленности. Среди них Австрия, ФРГ, Кипр, Чехия и Бельгия.
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