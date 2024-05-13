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При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 13.05.2024 (обновлено: 15:06 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945576642.html
При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека
При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 13.05.2024
При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека
Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:45
2024-05-13T15:06
специальная военная операция на украине
краснодон
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар. &lt;...&gt; Предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших", — написал руководитель региона.Сотрудники МЧС приступили к тушению, им также помогают военные.Кроме того, одна из частей ракеты упала на детскую площадку в парке, добавил Пасечник, уточнив, что людей на ней не было.На месте работают сотрудники СК.Как сообщал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ ударили по промзоне Краснодона, предположительно, тремя ракетами ATACMS.Детские сады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона с 14 мая и до особого распоряжения будут работать в дистанционном режиме.
https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html
краснодон
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краснодон, луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодон, Луганская Народная Республика, Происшествия
При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека

При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека, четверо пострадали

© Фото очевидцаДым над Краснодоном в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
Дым над Краснодоном в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
© Фото очевидца
Дым над Краснодоном в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"В результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар. <...> Предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших", — написал руководитель региона.
Сотрудники МЧС приступили к тушению, им также помогают военные.
Кроме того, одна из частей ракеты упала на детскую площадку в парке, добавил Пасечник, уточнив, что людей на ней не было.
На месте работают сотрудники СК.
Как сообщал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ ударили по промзоне Краснодона, предположительно, тремя ракетами ATACMS.
Детские сады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона с 14 мая и до особого распоряжения будут работать в дистанционном режиме.
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодонЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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