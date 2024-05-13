https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945576642.html

При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека

При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 13.05.2024

При обстреле Краснодона в ЛНР погибли три человека

Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:45

2024-05-13T13:45

2024-05-13T15:06

специальная военная операция на украине

краснодон

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Три человека погибли при обстреле Краснодона со стороны ВСУ, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале."В результате обстрела промышленной зоны в Краснодоне образовался сильный пожар. <...> Предпринимаются меры по эвакуации сотрудников промышленных предприятий. К сожалению, уже известно о троих погибших и четверых пострадавших", — написал руководитель региона.Сотрудники МЧС приступили к тушению, им также помогают военные.Кроме того, одна из частей ракеты упала на детскую площадку в парке, добавил Пасечник, уточнив, что людей на ней не было.На месте работают сотрудники СК.Как сообщал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ВСУ ударили по промзоне Краснодона, предположительно, тремя ракетами ATACMS.Детские сады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона с 14 мая и до особого распоряжения будут работать в дистанционном режиме.

https://ria.ru/20240513/lvova-belova-1945564347.html

краснодон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодон, луганская народная республика, происшествия