https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945551791.html

Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону

Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону - РИА Новости, 13.05.2024

Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону

ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:43

2024-05-13T12:43

2024-05-13T12:55

специальная военная операция на украине

краснодон

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, пострадали четыре человека, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон."Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил агентству Марочко, ссылаясь на собственные источники.Собеседник агентства уточнил, что под удар попали как промышленные склады с лакокрасочными материалами, так и с продуктами питания.На месте работают все аварийно-спасательные службы.

https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html

https://ria.ru/20240513/ukraina-1945526917.html

краснодон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодон, вооруженные силы украины, происшествия