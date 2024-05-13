Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 13.05.2024 (обновлено: 12:55 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945551791.html
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону - РИА Новости, 13.05.2024
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону
ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:43
2024-05-13T12:55
специальная военная операция на украине
краснодон
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, пострадали четыре человека, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон."Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил агентству Марочко, ссылаясь на собственные источники.Собеседник агентства уточнил, что под удар попали как промышленные склады с лакокрасочными материалами, так и с продуктами питания.На месте работают все аварийно-спасательные службы.
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945526917.html
краснодон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодон, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону

Марочко: ВСУ нанесли удар по Краснодону, предположительно, ракетами ATACMS

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, пострадали четыре человека, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон.
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Украинские негодяи ответят за обстрел Белгорода, заявил сенатор
12 мая, 19:35
"Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил агентству Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что под удар попали как промышленные склады с лакокрасочными материалами, так и с продуктами питания.
На месте работают все аварийно-спасательные службы.
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Еврокомиссар признал, что для Украины начинается опасный период на фронте
Вчера, 11:24
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодонВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала