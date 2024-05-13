https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945551791.html
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону - РИА Новости, 13.05.2024
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону
ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:43
2024-05-13T12:43
2024-05-13T12:55
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, пострадали четыре человека, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон."Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил агентству Марочко, ссылаясь на собственные источники.Собеседник агентства уточнил, что под удар попали как промышленные склады с лакокрасочными материалами, так и с продуктами питания.На месте работают все аварийно-спасательные службы.
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945526917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодон, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Краснодон, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Марочко рассказал об ударе ВСУ по Краснодону
Марочко: ВСУ нанесли удар по Краснодону, предположительно, ракетами ATACMS
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. ВСУ ударили по промышленной зоне в городе Краснодон, предположительно, ракетами ATACMS, использовали не менее трех ракет, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Глава ЛНР Леонид Пасечник
сообщал, что украинские войска в понедельник обстреляли Краснодон в ЛНР, пострадали четыре человека, дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе: город Молодогвардейск – поселок городского типа Таловое - село Верхнешевыревка – город Краснодон.
"Удар был нанесен опять с северо-западного направления. По моей информации, ориентировочно использовалось не менее трех ракет ATACMS. Удар пришелся по промышленной зоне города Краснодон", - сообщил агентству Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что под удар попали как промышленные склады с лакокрасочными материалами, так и с продуктами питания.
На месте работают все аварийно-спасательные службы.