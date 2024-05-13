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Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2024
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12:26 13.05.2024 (обновлено: 13:27 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945546218.html
Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2024
Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие
Украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, по предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:26
2024-05-13T13:27
в мире
краснодон
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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, по предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале."В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей", — говорится в публикации. Информация о разрушениях уточняется. На место происшествия выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.Пасечник добавил, что дорога в Краснодон перекрыта, транспорт пустили по объездной трассе через Молодогвардейск, Таловое и Верхнешевыревку.Детские сады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона с 14 мая и до особого распоряжения будут работать в дистанционном режиме.Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ ударили по промзоне Краснодона, предположительно, тремя ракетами Atacms.
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в мире, краснодон
В мире, Краснодон
Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие

В Краснодоне начался пожар после обстрела ВСУ, четыре человека пострадали

© Фото очевидцаДым над Краснодоном в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
Дым над Краснодоном в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
© Фото очевидца
Дым над Краснодоном в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, по предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей", — говорится в публикации.
Информация о разрушениях уточняется. На место происшествия выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.
Пасечник добавил, что дорога в Краснодон перекрыта, транспорт пустили по объездной трассе через Молодогвардейск, Таловое и Верхнешевыревку.
Детские сады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона с 14 мая и до особого распоряжения будут работать в дистанционном режиме.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ ударили по промзоне Краснодона, предположительно, тремя ракетами Atacms.
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