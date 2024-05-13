https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945546218.html

Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие - РИА Новости, 13.05.2024

Украинские войска обстреляли Краснодон, есть пострадавшие

Украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, по предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T12:26

2024-05-13T12:26

2024-05-13T13:27

в мире

краснодон

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ЛУГАНСК, 13 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, по предварительной информации, пострадали четыре человека, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале."В результате обстрела начался пожар. На месте работают службы МЧС. Предпринимаются меры по эвакуации людей", — говорится в публикации. Информация о разрушениях уточняется. На место происшествия выехал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов.Пасечник добавил, что дорога в Краснодон перекрыта, транспорт пустили по объездной трассе через Молодогвардейск, Таловое и Верхнешевыревку.Детские сады, школы и колледжи Молодогвардейска и Краснодона с 14 мая и до особого распоряжения будут работать в дистанционном режиме.Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что ВСУ ударили по промзоне Краснодона, предположительно, тремя ракетами Atacms.

https://ria.ru/20240511/ukraina-1945272894.html

краснодон

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, краснодон