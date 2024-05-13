https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945637635.html

Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024

Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Бюджетный комитет Совфеда на заседании 13 мая поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука для утверждения на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:14

2024-05-13T16:14

2024-05-13T16:14

политика

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борис ковальчук

совет федерации рф

счетная палата рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании 13 мая поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука для утверждения на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. Ранее президент России внёс в Совет Федерации представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства. Сенаторы рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании палаты 14 мая. До марта 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".

https://ria.ru/20240425/oms-1942171660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф, счетная палата рф