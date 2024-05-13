https://ria.ru/20240513/kovalchuk-1945637635.html
Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 13.05.2024
Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Бюджетный комитет Совфеда на заседании 13 мая поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука для утверждения на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:14
2024-05-13T16:14
2024-05-13T16:14
политика
россия
борис ковальчук
совет федерации рф
счетная палата рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда на заседании 13 мая поддержал кандидатуру Бориса Ковальчука для утверждения на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате. Ранее президент России внёс в Совет Федерации представление для утверждения Ковальчука руководителем контрольного ведомства. Сенаторы рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании палаты 14 мая. До марта 2024 года Ковальчук занимал пост генерального директора "Интер РАО", впоследствии был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ. Ранее председатель СФ Валентина Матвиенко сообщала, что президенту были направлены три кандидатуры на пост главы Счетной палаты: сенатора Анатолия Артамонова, врио главы СП Галины Изотовой и Бориса Ковальчука. Должность главы Счетной палаты остается вакантной с ноября 2022 года, когда возглавлявший ее Алексей Кудрин сообщил о своем переходе в "Яндекс".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, борис ковальчук, совет федерации рф, счетная палата рф
Политика, Россия, Борис Ковальчук, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ
Источник: комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты
Бюджетный комитет Совфеда поддержал Ковальчука на пост главы Счетной палаты