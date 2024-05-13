https://ria.ru/20240513/konflikt-1945702236.html

В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией

В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.05.2024

В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "странным", что союзники Украины не считают себя стороной конфликта с Россией. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:56

2024-05-13T18:56

2024-05-13T19:25

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владимир зеленский

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "странным", что союзники Украины не считают себя стороной конфликта с Россией."Странно. <...> С одной стороны, представители демократических стран, условно "Клуба Рамштайн", члены проукраинской коалиции постоянно заявляют по какой-то причине, что они не находятся в конфликте с Россией, нет-нет. <...> Почему такое выраженное нежелание признавать очевидное и, как результат, не предпринимать эффективных предупредительных мер против России", — написал он в соцсети X.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что альянс не ищет конфликта с Россией. При этом в мае премьер Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты из стран блока. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявление политика подтверждением гибридной войны против России.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.В минувшую субботу итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html

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