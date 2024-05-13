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В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 13.05.2024 (обновлено: 19:25 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/konflikt-1945702236.html
В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией
В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией - РИА Новости, 13.05.2024
В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "странным", что союзники Украины не считают себя стороной конфликта с Россией. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:56
2024-05-13T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
михаил подоляк
дональд туск
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "странным", что союзники Украины не считают себя стороной конфликта с Россией.&quot;Странно. &lt;...&gt; С одной стороны, представители демократических стран, условно &quot;Клуба Рамштайн&quot;, члены проукраинской коалиции постоянно заявляют по какой-то причине, что они не находятся в конфликте с Россией, нет-нет. &lt;...&gt; Почему такое выраженное нежелание признавать очевидное и, как результат, не предпринимать эффективных предупредительных мер против России&quot;, — написал он в соцсети X.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что альянс не ищет конфликта с Россией. При этом в мае премьер Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты из стран блока. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявление политика подтверждением гибридной войны против России.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.В минувшую субботу итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240513/stoltenberg-1945686360.html
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в мире, россия, киев, сша, михаил подоляк, дональд туск, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Михаил Подоляк, Дональд Туск, Владимир Зеленский, НАТО
В Киеве обиделись на отношение союзников к конфликту с Россией

Подоляк: странно, что союзники Украины не считают себя стороной конфликта с РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "странным", что союзники Украины не считают себя стороной конфликта с Россией.
«

"Странно. <...> С одной стороны, представители демократических стран, условно "Клуба Рамштайн", члены проукраинской коалиции постоянно заявляют по какой-то причине, что они не находятся в конфликте с Россией, нет-нет. <...> Почему такое выраженное нежелание признавать очевидное и, как результат, не предпринимать эффективных предупредительных мер против России", — написал он в соцсети X.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Генсек НАТО назвал бессмысленным восстановление Украины в случае поражения
Вчера, 18:14
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что альянс не ищет конфликта с Россией. При этом в мае премьер Польши Дональд Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты из стран блока. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, назвала заявление политика подтверждением гибридной войны против России.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
В минувшую субботу итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".
На фоне воинственных заявлений западных политиков и дестабилизирующих действий НАТО российский Генштаб по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах предполагается отработать применение нестратегического ядерного оружия.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Германия и Прибалтика вступают в бой. На Западе сделали заявление о России
Вчера, 15:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАМихаил ПодолякДональд ТускВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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