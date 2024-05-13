https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945575663.html

Колокольцев назвал задачи МВД

Колокольцев назвал задачи МВД - РИА Новости, 13.05.2024

Колокольцев назвал задачи МВД

Сохранение бюджетных средств и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, в числе задач МВД РФ, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:42

2024-05-13T13:42

2024-05-13T13:42

россия

владимир колокольцев

совет федерации рф

происшествия

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сохранение бюджетных средств и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, в числе задач МВД РФ, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев. Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти. "Что касается задач, это прежде всего сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновничества и других граждан, выявление, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений. Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах", - сказал Колокольцев. При этом он отметил, что "полностью победить коррупцию" ведомство не может, но, тем не менее, "справляется", "есть результаты". Колокольцев добавил также, что 75% коррупционных преступлений выявляются полицией, а за последний год выявляемость повысилась на 3%, так как "активнее стали работать". "Факты получения (взяток - ред. ) возросли, их больше выявили на 15%. Наше ведомство активно проводит работу в этом направлении… Пятьдесят миллиардов рублей, который был нанесен коррупционерами, этот ущерб практически полностью возмещен", - пояснил Колокольцев.

https://ria.ru/20240512/kolokoltsev-1945458565.html

https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945560882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир колокольцев, совет федерации рф, происшествия, общество