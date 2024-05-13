https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945575663.html
Колокольцев назвал задачи МВД
Колокольцев назвал задачи МВД - РИА Новости, 13.05.2024
Колокольцев назвал задачи МВД
Сохранение бюджетных средств и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, в числе задач МВД РФ, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:42
2024-05-13T13:42
2024-05-13T13:42
россия
владимир колокольцев
совет федерации рф
происшествия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сохранение бюджетных средств и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, в числе задач МВД РФ, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев. Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти. "Что касается задач, это прежде всего сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновничества и других граждан, выявление, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений. Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах", - сказал Колокольцев. При этом он отметил, что "полностью победить коррупцию" ведомство не может, но, тем не менее, "справляется", "есть результаты". Колокольцев добавил также, что 75% коррупционных преступлений выявляются полицией, а за последний год выявляемость повысилась на 3%, так как "активнее стали работать". "Факты получения (взяток - ред. ) возросли, их больше выявили на 15%. Наше ведомство активно проводит работу в этом направлении… Пятьдесят миллиардов рублей, который был нанесен коррупционерами, этот ущерб практически полностью возмещен", - пояснил Колокольцев.
https://ria.ru/20240512/kolokoltsev-1945458565.html
https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945560882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир колокольцев, совет федерации рф, происшествия, общество
Россия, Владимир Колокольцев, Совет Федерации РФ, Происшествия, Общество
Колокольцев назвал задачи МВД
Колокольцев назвал борьбу с коррупцией одной из задач МВД
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Сохранение бюджетных средств и борьба с коррупцией, в том числе в собственных рядах, в числе задач МВД РФ, сообщил в Совфеде кандидат на должность главы МВД РФ Владимир Колокольцев.
Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации
для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
"Что касается задач, это прежде всего сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновничества и других граждан, выявление, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений. Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах", - сказал Колокольцев.
При этом он отметил, что "полностью победить коррупцию" ведомство не может, но, тем не менее, "справляется", "есть результаты".
Колокольцев добавил также, что 75% коррупционных преступлений выявляются полицией, а за последний год выявляемость повысилась на 3%, так как "активнее стали работать".
"Факты получения (взяток - ред. ) возросли, их больше выявили на 15%. Наше ведомство активно проводит работу в этом направлении… Пятьдесят миллиардов рублей, который был нанесен коррупционерами, этот ущерб практически полностью возмещен", - пояснил Колокольцев.