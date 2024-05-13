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Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву - РИА Новости, 13.05.2024
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13:26 13.05.2024 (обновлено: 15:19 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945570491.html
Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву
Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву - РИА Новости, 13.05.2024
Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву
В Совете Федерации исключительно положительно относятся к кандидатуре Владимира Колокольцева на должность главы МВД РФ, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:26
2024-05-13T15:19
политика
россия
владимир колокольцев
валентина матвиенко
совет федерации рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Совете Федерации исключительно положительно относятся к кандидатуре Владимира Колокольцева на должность главы МВД РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти. "Думаю, что вы хорошо знаете его биографию, и исключительно положительно относимся к такому представлению", - сказала она в ходе консультаций с участием Колокольцева. Она отметила, что Колокольцев возглавляет непростое ведомство, которое отвечает за правопорядок в стране. "Владимир Александрович начал свою работу с рядового милиционера и стал целым министром внутренних дел Российской Федерации, то есть это человек, который прошел от земли до самого верха, прошел все ступени в системе внутренних дел и знает эту систему досконально. Потому что только, когда ты сам пройдешь этот путь, когда ты сам поработаешь, посидишь в окопе, что называется, ты понимаешь эту систему, понимаешь, как ею руководить, как ее развивать и совершенствовать", - резюмировала парламентарий. Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты. Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
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политика, россия, владимир колокольцев, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Владимир Колокольцев, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Назначение нового состава правительства России
Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву

Матвиенко: в Совфеде положительно относятся к кандидатуре Колокольцева

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность министра внутренних дел РФ. 13 мая 2024
Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность министра внутренних дел РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Исполняющий обязанности министра внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принимает участие в консультациях комитетов Совета Федерации по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность министра внутренних дел РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Совете Федерации исключительно положительно относятся к кандидатуре Владимира Колокольцева на должность главы МВД РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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"Думаю, что вы хорошо знаете его биографию, и исключительно положительно относимся к такому представлению", - сказала она в ходе консультаций с участием Колокольцева. Она отметила, что Колокольцев возглавляет непростое ведомство, которое отвечает за правопорядок в стране.
"Владимир Александрович начал свою работу с рядового милиционера и стал целым министром внутренних дел Российской Федерации, то есть это человек, который прошел от земли до самого верха, прошел все ступени в системе внутренних дел и знает эту систему досконально. Потому что только, когда ты сам пройдешь этот путь, когда ты сам поработаешь, посидишь в окопе, что называется, ты понимаешь эту систему, понимаешь, как ею руководить, как ее развивать и совершенствовать", - резюмировала парламентарий.
Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты. Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
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ПолитикаРоссияВладимир КолокольцевВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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