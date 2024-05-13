https://ria.ru/20240513/kolokoltsev-1945570491.html

Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву

Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву - РИА Новости, 13.05.2024

Матвиенко заявила о положительном отношении к Колокольцеву

В Совете Федерации исключительно положительно относятся к кандидатуре Владимира Колокольцева на должность главы МВД РФ, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:26

2024-05-13T13:26

2024-05-13T15:19

политика

россия

владимир колокольцев

валентина матвиенко

совет федерации рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Совете Федерации исключительно положительно относятся к кандидатуре Владимира Колокольцева на должность главы МВД РФ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Колокольцев приехал на заседание комитетов Совета Федерации для проведения консультаций по предложенным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти. "Думаю, что вы хорошо знаете его биографию, и исключительно положительно относимся к такому представлению", - сказала она в ходе консультаций с участием Колокольцева. Она отметила, что Колокольцев возглавляет непростое ведомство, которое отвечает за правопорядок в стране. "Владимир Александрович начал свою работу с рядового милиционера и стал целым министром внутренних дел Российской Федерации, то есть это человек, который прошел от земли до самого верха, прошел все ступени в системе внутренних дел и знает эту систему досконально. Потому что только, когда ты сам пройдешь этот путь, когда ты сам поработаешь, посидишь в окопе, что называется, ты понимаешь эту систему, понимаешь, как ею руководить, как ее развивать и совершенствовать", - резюмировала парламентарий. Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты. Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир колокольцев, валентина матвиенко, совет федерации рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), назначение нового состава правительства россии