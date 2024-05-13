https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html
KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий
KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий - РИА Новости, 13.05.2024
KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий
Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T03:31
2024-05-13T03:31
2024-05-13T03:31
экономика
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911625033_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f5988f767d09b5bc19cc5c67996934f0.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для оборудования ушедших с российского рынка западных компаний, то есть по импортозамещению, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Объём заказов по таким договорам от частных компаний на сегодняшний день составляет более 100 миллионов рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка", - сказал Даниленко. По его словам, сейчас активно идёт разработка и изготовление комплектующих для таких брендов, как Wärtsilä Oyj Abp, MAN, Liebherr, Cummins и другие. "В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологии, 3D сканирование, 3D печать песчанок литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ", - отметил Даниленко. Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счёт тренингов, специальных курсов, активно ведётся работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, подчеркнул директор KMZ. Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ - также крупнейший в РФ испытательный центр дизельных двигателей.
https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html
https://ria.ru/20231211/printer-1914987363.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911625033_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_578ee4512bf669d6c9e35e5975dd4518.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, санкт-петербург
Экономика, Россия, Санкт-Петербург
KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий
KMZ заключил контракты на 100 миллионов рублей по импортозамещению изделий
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для оборудования ушедших с российского рынка западных компаний, то есть по импортозамещению, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
"Объём заказов по таким договорам от частных компаний на сегодняшний день составляет более 100 миллионов рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка", - сказал Даниленко.
По его словам, сейчас активно идёт разработка и изготовление комплектующих для таких брендов, как Wärtsilä Oyj Abp, MAN, Liebherr, Cummins и другие.
"В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологии, 3D сканирование, 3D печать песчанок литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ", - отметил Даниленко.
Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счёт тренингов, специальных курсов, активно ведётся работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга
, подчеркнул директор KMZ.
Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ - также крупнейший в РФ испытательный центр дизельных двигателей.