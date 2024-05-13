https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html

KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий

KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий - РИА Новости, 13.05.2024

KMZ заключил контракты по импортозамещению западных изделий

Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T03:31

2024-05-13T03:31

2024-05-13T03:31

экономика

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ заключил контракты на сумму более 100 миллионов рублей с частными компаниями России по реинжинирингу комплектующих для оборудования ушедших с российского рынка западных компаний, то есть по импортозамещению, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. "Объём заказов по таким договорам от частных компаний на сегодняшний день составляет более 100 миллионов рублей только в части реинжиниринга комплектующих для оборудования, производители которого ушли с российского рынка", - сказал Даниленко. По его словам, сейчас активно идёт разработка и изготовление комплектующих для таких брендов, как Wärtsilä Oyj Abp, MAN, Liebherr, Cummins и другие. "В арсенале предприятия для этих целей применяются новейшие технологии, 3D сканирование, 3D печать песчанок литейных стержней для получения опытных литых изделий, спектральный лабораторный анализ", - отметил Даниленко. Специалисты предприятия регулярно повышают свою квалификацию за счёт тренингов, специальных курсов, активно ведётся работа с политехническим университетом Санкт-Петербурга, подчеркнул директор KMZ. Холдинг ВПК KMZ сегодня представлен одновременно во всех сегментах военной техники, выпускаемой в Российской Федерации, от узлов и деталей для подводных лодок до обеспечения стратегических сил ядерного сдерживания и военно-космических сил, включая обеспечение средств дальней связи, производство катеров. В настоящее время KMZ - также крупнейший в РФ испытательный центр дизельных двигателей.

https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html

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экономика, россия, санкт-петербург