https://ria.ru/20240513/kitay-1945608937.html
Китай настроен на развитие здоровых отношений с Южной Кореей
Китай настроен на развитие здоровых отношений с Южной Кореей - РИА Новости, 13.05.2024
Китай настроен на развитие здоровых отношений с Южной Кореей
Китай настроен на развитие здоровых и стабильных отношений с Южной Кореей, несмотря на рост сложностей в двусторонних связях, заявил глава МИД КНР Ван И и на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:08
2024-05-13T15:08
2024-05-13T15:08
в мире
китай
южная корея
пекин
ван и (политик)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Китай настроен на развитие здоровых и стабильных отношений с Южной Кореей, несмотря на рост сложностей в двусторонних связях, заявил глава МИД КНР Ван И и на встрече в Пекине со своим южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёлем. Слова китайского министра цитирует агентство Рёнхап."Я желаю, чтобы Южная Корея и Китай продолжали твердо придерживаться целей двустороннего сотрудничества и направления добрососедства и дружбы, (заданного) с самого момента установления дипломатических отношений между странами. Хотел бы, чтобы мы продолжали идти, глядя друг другу в глаза, без постороннего вмешательства, и, объединив усилия, продвигали здоровые и стабильные китайско-корейские отношения", - заявил китайский министр. Ван И отметил, что за прошедшие 32 года Южной Корее и Китаю удалось достичь множество успехов в развитии двусторонних связей, и с 2008 года стороны зафиксировали выход отношений на уровень стратегического партнерства. Это, по его словам, отвечало и требованиям эпохи, и желанию народов обеих стран. В то же время глава МИД КНР отметил, что с тех пор количество "сложностей и вызовов", с которыми столкнулись отношения Пекина и Сеула, "явно выросло". "Это не соответствует общим интересам двух стран, и это не то, что бы Китай хотел видеть... Китай и Южная Корея являются соседями, и, если бы мы чаще ездили друг к другу, это было бы полезно для повышения понимания между двумя странами, роста взаимного доверия и продвижения сотрудничества", - подчеркнул Ван И. В свою очередь, глава МИД Южной Кореи, по данным Рёнхап, также заявил о необходимости поддерживать динамику сотрудничества с КНР, нивелируя потенциальные конфликты. Чо Тхэ Ёль отметил готовность работать над "разматыванием клубка" проблем в двусторонних отношениях, минимизируя сдерживающие геополитической факторы и фокусируясь на сотрудничестве. Ранее МИД Республики Корея сообщал, что в ходе первого за более чем шесть лет визита южнокорейского министра иностранных дел в Пекин Чо Тхэ Ёль планировал обсудить со своим коллегой Ван И двусторонние отношения, подготовку к трехстороннему саммиту с Японией, ситуацию на Корейском полуострове, а также другие региональных и международные проблемы. Глава МИД Южной Кореи встретится с работающими в Китае южнокорейскими предпринимателями и обменяется с ними мнениями по планам активизации двустороннего экономического сотрудничества. Кроме того, Чо Тхэ Ёль проведет совещание с руководителями южнокорейских дипломатических и консульских представительств в КНР, в ходе которого поделится результатами встречи с китайским министром и даст наставления южнокорейским дипломатам действовать "стратегически", стимулируя развитие политических, экономических, культурных и гуманитарных обменов на региональном уровне.
https://ria.ru/20240119/perspektivy-1922239577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, южная корея, пекин, ван и (политик)
В мире, Китай, Южная Корея, Пекин, Ван И (политик)
Китай настроен на развитие здоровых отношений с Южной Кореей
Ван И: Китай настроен на развитие здоровых и стабильных отношений с Южной Кореей
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Китай настроен на развитие здоровых и стабильных отношений с Южной Кореей, несмотря на рост сложностей в двусторонних связях, заявил глава МИД КНР Ван И и на встрече в Пекине со своим южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёлем. Слова китайского министра цитирует агентство Рёнхап
.
"Я желаю, чтобы Южная Корея и Китай продолжали твердо придерживаться целей двустороннего сотрудничества и направления добрососедства и дружбы, (заданного) с самого момента установления дипломатических отношений между странами. Хотел бы, чтобы мы продолжали идти, глядя друг другу в глаза, без постороннего вмешательства, и, объединив усилия, продвигали здоровые и стабильные китайско-корейские отношения", - заявил китайский министр.
Ван И отметил, что за прошедшие 32 года Южной Корее и Китаю удалось достичь множество успехов в развитии двусторонних связей, и с 2008 года стороны зафиксировали выход отношений на уровень стратегического партнерства. Это, по его словам, отвечало и требованиям эпохи, и желанию народов обеих стран.
В то же время глава МИД КНР отметил, что с тех пор количество "сложностей и вызовов", с которыми столкнулись отношения Пекина и Сеула
, "явно выросло".
«
"Это не соответствует общим интересам двух стран, и это не то, что бы Китай хотел видеть... Китай и Южная Корея являются соседями, и, если бы мы чаще ездили друг к другу, это было бы полезно для повышения понимания между двумя странами, роста взаимного доверия и продвижения сотрудничества", - подчеркнул Ван И.
В свою очередь, глава МИД Южной Кореи, по данным Рёнхап, также заявил о необходимости поддерживать динамику сотрудничества с КНР, нивелируя потенциальные конфликты. Чо Тхэ Ёль отметил готовность работать над "разматыванием клубка" проблем в двусторонних отношениях, минимизируя сдерживающие геополитической факторы и фокусируясь на сотрудничестве.
Ранее МИД Республики Корея сообщал, что в ходе первого за более чем шесть лет визита южнокорейского министра иностранных дел в Пекин Чо Тхэ Ёль планировал обсудить со своим коллегой Ван И двусторонние отношения, подготовку к трехстороннему саммиту с Японией
, ситуацию на Корейском полуострове
, а также другие региональных и международные проблемы. Глава МИД Южной Кореи встретится с работающими в Китае южнокорейскими предпринимателями и обменяется с ними мнениями по планам активизации двустороннего экономического сотрудничества. Кроме того, Чо Тхэ Ёль проведет совещание с руководителями южнокорейских дипломатических и консульских представительств в КНР, в ходе которого поделится результатами встречи с китайским министром и даст наставления южнокорейским дипломатам действовать "стратегически", стимулируя развитие политических, экономических, культурных и гуманитарных обменов на региональном уровне.