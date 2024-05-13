https://ria.ru/20240513/kim_chen_yn-1945487284.html

Ким Чен Ын посетил ведущие оборонные предприятия КНДР

Ким Чен Ын посетил ведущие оборонные предприятия КНДР - РИА Новости, 13.05.2024

Ким Чен Ын посетил ведущие оборонные предприятия КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын 11-12 мая посетил ряд ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Северной Кореи, где ознакомился с ходом выполнения политики... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T04:29

2024-05-13T04:29

2024-05-13T04:29

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СЕУЛ, 13 мая – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын 11-12 мая посетил ряд ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Северной Кореи, где ознакомился с ходом выполнения политики партии в области оборонной промышленности, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Сообщается, что Ким Чен Ына сопровождали заместитель заведующего отделом ЦК партии и его сестра Ким Ё Чжон, зампред Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон, секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, министр обороны КНДР Кан Сун Нам и другие. "Ким Чен Ын руководил на месте делами предприятия по производству сверхсовременной точной продукции военного назначения, где ознакомился с положением модернизации производственных процессов", - пишет ЦТАК. Лидер КНДР положительно оценил модернизацию производственных процессов оборонных предприятий, что берут на себя "основную роль" в укреплении боеспособности армии, которая наращивает "мировые сверхсовременные" технические силы. Ким Чен Ын отметил заметное развитие "на мировом уровне" в области оборонной промышленности, назвав это "блестящим" результатом партийной политики в данной сфере. Он также выразил большое удовлетворение высоким уровнем автоматизации и поточной механизации производства, усилиями предприятий по созданию научно обоснованного производства на всех его этапах, сверхсовременным оборудованием, точностью и надежностью. Ким Чен Ын подчеркнул, что ведущие оборонные предприятия должны сделать все необходимое для серийного производства "важной продукции" военного назначения с гарантией ее качества.

https://ria.ru/20240325/kndr-1935578490.html

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