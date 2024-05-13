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Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 13.05.2024
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10:31 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/inoagenty-1945514924.html
Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 13.05.2024
Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах
Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней в РФ 13 мая,... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:31
2024-05-13T10:31
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней в РФ 13 мая, следует из повестки комитета, копия которой есть в распоряжении РИА Новости. "При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — отмечается в тексте закона. Также, согласно тексту инициативы, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов. В законе также подчеркивается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах. Также законом предлагается исключать одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html
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политика, россия, совет федерации рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ
Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Комитет Совфеда 13 мая обсудит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней в РФ 13 мая, следует из повестки комитета, копия которой есть в распоряжении РИА Новости.
"При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — отмечается в тексте закона.
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Также, согласно тексту инициативы, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов.
В законе также подчеркивается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах.
Также законом предлагается исключать одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.
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