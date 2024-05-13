https://ria.ru/20240513/inoagenty-1945514924.html

Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах - РИА Новости, 13.05.2024

Комитет Совфеда рассмотрит закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней в РФ 13 мая,... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T10:31

2024-05-13T10:31

2024-05-13T10:31

политика

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней в РФ 13 мая, следует из повестки комитета, копия которой есть в распоряжении РИА Новости. "При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", — отмечается в тексте закона. Также, согласно тексту инициативы, зарегистрированного на выборах кандидата не смогут включить в реестр иноагентов. В законе также подчеркивается, что полномочия иноагентов в органах власти прекратятся через 180 дней после вступления закона в силу, если их к этому времени не исключат из соответствующего реестра. Полномочия депутатов и губернаторов, ставших иноагентами, также прекратят досрочно. Иноагент не сможет претендовать на пост сенатора РФ, становиться наблюдателем и доверенным лицом кандидатов на выборах. Также законом предлагается исключать одномандатников из списка кандидатов по округу при опечатках в документах, поданных на регистрацию в избирательные комиссии.

https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, совет федерации рф