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И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
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18:47 13.05.2024 (обновлено: 18:52 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/fso-1945696246.html
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации
Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:47
2024-05-13T18:52
политика
совет федерации рф
россия
владимир путин
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин предложил переназначить Кочнева директором ФСО.
https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html
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политика, совет федерации рф, россия, владимир путин, федеральная служба охраны рф (фсо россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Назначение нового состава правительства России
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации

Кочнев прибыл в Совфед на утверждение кандидатуры на пост директора ФСО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДиректор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев
Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин предложил переназначить Кочнева директором ФСО.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России
1 марта, 07:24
 
ПолитикаСовет Федерации РФРоссияВладимир ПутинФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Назначение нового состава правительства России
 
 
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