https://ria.ru/20240513/fso-1945696246.html
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации
Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:47
2024-05-13T18:47
2024-05-13T18:52
политика
совет федерации рф
россия
владимир путин
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин предложил переназначить Кочнева директором ФСО.
https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, россия, владимир путин, федеральная служба охраны рф (фсо россии), назначение нового состава правительства россии
Политика, Совет Федерации РФ, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Назначение нового состава правительства России
И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации
Кочнев прибыл в Совфед на утверждение кандидатуры на пост директора ФСО