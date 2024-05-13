https://ria.ru/20240513/fso-1945696246.html

И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации

И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации - РИА Новости, 13.05.2024

И.о. директора ФСО прибыл в Совет Федерации

Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:47

2024-05-13T18:47

2024-05-13T18:52

политика

совет федерации рф

россия

владимир путин

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

назначение нового состава правительства россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Дмитрий Кочнев прибыл в Совет Федерации, где будут утверждать его кандидатуру на пост директора Федеральной службы охраны России, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин предложил переназначить Кочнева директором ФСО.

https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, россия, владимир путин, федеральная служба охраны рф (фсо россии), назначение нового состава правительства россии