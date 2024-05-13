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Представители 97 стран примут участие в IV Костомаровском форуме - РИА Новости, 13.05.2024
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09:00 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/forum-1944594213.html
Представители 97 стран примут участие в IV Костомаровском форуме
Представители 97 стран примут участие в IV Костомаровском форуме - РИА Новости, 13.05.2024
Представители 97 стран примут участие в IV Костомаровском форуме
Более 3 300 человек из 97 стран зарегистрировались для участия в IV Костомаровском форуме, который пройдет в Государственном институте русского языка им. А.С... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T09:00
2024-05-13T09:00
россия
общество
государственный институт русского языка им. а.с. пушкина
юнеско
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 3 300 человек из 97 стран зарегистрировались для участия в IV Костомаровском форуме, который пройдет в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина с 22 по 24 мая, сообщили в пресс-службе института.Как рассказали организаторы, в этом году на форуме будет представлено более 30 мероприятий, участие в которых примут как ведущие эксперты, так и любители русского языка со всего мира.&quot;Темы форума, о которых мы будем говорить на наших площадках, это продолжение идей Виталия Григорьевича Костомарова о русском языке, любовь к которому он пронес через всю свою жизнь и сумел передать очень многим людям. В своих трудах академик связывал филологическую и лингвистическую проблематику с развитием технологий, с потребностями общества, государства, личности&quot;, — рассказала проректор по развитию и цифровизации образования Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Дина Горбатова, слова которой приводятся в сообщении.Она подчеркнула, что интерес к форуму продолжает расти с каждым годом, объединяя профессиональное сообщество русистов и любителей русского языка из разных стран. Она добавила, что на форум уже зарегистрировались более 3 300 участников из 97 государств.В вузе отметили, что традиционно гостями форума становятся деятели культуры, представители власти, бизнеса и общественных организаций, а также писатели, поэты и публицисты.Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 15 мая.Костомаровский форум учрежден в память об основателе, первом ректоре и президенте Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталии Григорьевиче Костомарове и посвящен его педагогическому и научному наследию. Проект проводится под надзором Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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россия, общество, государственный институт русского языка им. а.с. пушкина, юнеско, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, ЮНЕСКО, Социальный навигатор, СН_Образование

Представители 97 стран примут участие в IV Костомаровском форуме

© iStock.com / gpointstudioМолодые люди
Молодые люди - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© iStock.com / gpointstudio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Более 3 300 человек из 97 стран зарегистрировались для участия в IV Костомаровском форуме, который пройдет в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина с 22 по 24 мая, сообщили в пресс-службе института.
Как рассказали организаторы, в этом году на форуме будет представлено более 30 мероприятий, участие в которых примут как ведущие эксперты, так и любители русского языка со всего мира.
«

"Темы форума, о которых мы будем говорить на наших площадках, это продолжение идей Виталия Григорьевича Костомарова о русском языке, любовь к которому он пронес через всю свою жизнь и сумел передать очень многим людям. В своих трудах академик связывал филологическую и лингвистическую проблематику с развитием технологий, с потребностями общества, государства, личности", — рассказала проректор по развитию и цифровизации образования Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина Дина Горбатова, слова которой приводятся в сообщении.

Она подчеркнула, что интерес к форуму продолжает расти с каждым годом, объединяя профессиональное сообщество русистов и любителей русского языка из разных стран. Она добавила, что на форум уже зарегистрировались более 3 300 участников из 97 государств.
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В вузе отметили, что традиционно гостями форума становятся деятели культуры, представители власти, бизнеса и общественных организаций, а также писатели, поэты и публицисты.
Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта до 15 мая.
Костомаровский форум учрежден в память об основателе, первом ректоре и президенте Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Виталии Григорьевиче Костомарове и посвящен его педагогическому и научному наследию. Проект проводится под надзором Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и осуществляется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
 
РоссияОбществоГосударственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаЮНЕСКОСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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