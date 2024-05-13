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Компания "Ташир" поможет восстановить форт "Петр I" в Кронштадте - РИА Новости, 13.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:13 13.05.2024 (обновлено: 17:17 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/fort-1945661270.html
Компания "Ташир" поможет восстановить форт "Петр I" в Кронштадте
Компания "Ташир" поможет восстановить форт "Петр I" в Кронштадте - РИА Новости, 13.05.2024
Компания "Ташир" поможет восстановить форт "Петр I" в Кронштадте
Компания "Ташир" стала инвестором, помогающим восстановить форт "Петр I" в Кронштадте, увидеть обновленный объект можно будет в 2025 году, сообщила руководитель РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:13
2024-05-13T17:17
культура
кронштадт
россия
петр i
ксения шойгу
александр i
ташир
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Компания "Ташир" стала инвестором, помогающим восстановить форт "Петр I" в Кронштадте, увидеть обновленный объект можно будет в 2025 году, сообщила руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу. "Я уверена, что "Петр I" откроет свои двери уже в 2025 году. Приоткрою маленькую тайну: один из инвесторов уже выбран… Это компания "Ташир". Они будут заниматься постоянной и временной экспозицией, также будут размещены точки питания", - сказала Шойгу на пресс-конференции. Концепция туристко-рекреационного кластера "Остров фортов" заключается в максимальном сохранении исторического наследия. Кронштадтские форты — "Кроншлот", "Петр I" и "Император Александр Первый", которые являются памятниками культуры и объектами списка ЮНЕСКО, планируют не только отреставрировать, но и обеспечить условиями для дальнейшей самостоятельной жизни в качестве точек туристского показа. Ожидается, что на форте "Петр I" появятся музей минно-взрывного дела, пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, ресторан и кафе. Форт "Кроншлот" станет площадкой для бракосочетаний в живописном окружении внутренней гавани и исторических зданий форта. Также на форте появится музейный комплекс истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. На форте "Император Александр I" появится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан, гостиничные номера.
https://ria.ru/20240507/memorial-1944281395.html
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кронштадт, россия, петр i, ксения шойгу, александр i, ташир , юнеско
Культура, Кронштадт, Россия, Петр I, Ксения Шойгу, Александр I, Ташир , ЮНЕСКО
Компания "Ташир" поможет восстановить форт "Петр I" в Кронштадте

"Ташир" стала инвестором, помогающим восстановить форт "Петр I" в Кронштадте

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФорт "Петр I" в Кронштадте
Форт Петр I в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Форт "Петр I" в Кронштадте. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Компания "Ташир" стала инвестором, помогающим восстановить форт "Петр I" в Кронштадте, увидеть обновленный объект можно будет в 2025 году, сообщила руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу.
«
"Я уверена, что "Петр I" откроет свои двери уже в 2025 году. Приоткрою маленькую тайну: один из инвесторов уже выбран… Это компания "Ташир". Они будут заниматься постоянной и временной экспозицией, также будут размещены точки питания", - сказала Шойгу на пресс-конференции.
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Концепция туристко-рекреационного кластера "Остров фортов" заключается в максимальном сохранении исторического наследия. Кронштадтские форты — "Кроншлот", "Петр I" и "Император Александр Первый", которые являются памятниками культуры и объектами списка ЮНЕСКО, планируют не только отреставрировать, но и обеспечить условиями для дальнейшей самостоятельной жизни в качестве точек туристского показа. Ожидается, что на форте "Петр I" появятся музей минно-взрывного дела, пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, ресторан и кафе. Форт "Кроншлот" станет площадкой для бракосочетаний в живописном окружении внутренней гавани и исторических зданий форта. Также на форте появится музейный комплекс истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. На форте "Император Александр I" появится музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан, гостиничные номера.

"Ташир" — крупнейшая российская диверсифицированная промышленно-строительная группа, в состав которой входит порядка 200 компаний и предприятий, действующих в различных отраслях экономики России.

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КультураКронштадтРоссияПетр IКсения ШойгуАлександр IТаширЮНЕСКО
 
 
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