https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

Евросоюз отдал Киеву русские деньги

Евросоюз отдал Киеву русские деньги - РИА Новости, 13.05.2024

Евросоюз отдал Киеву русские деньги

Как сообщается, "общеевропейский блок предварительно согласовал использование (накопившейся в виде процентов прибыли. — Прим. ред.) активов России для помощи... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:00

2024-05-13T08:03

россия

киев

европа

euroclear

вооруженные силы украины

евросоюз

аналитика

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Как сообщается, "общеевропейский блок предварительно согласовал использование (накопившейся в виде процентов прибыли. — Прим. ред.) активов России для помощи ВСУ".На что конкретно пойдут деньги, в коридорах штаб-квартиры Евросоюза не говорят и делают вид, что и слов таких там не знают. Однако все понимают: чем больше денег будет отправляться Киеву, тем больше русских будет погибать.Не будет и тайной, если фразу продолжить и сказать: и тем больше украинцев будет прощаться с жизнями. Потому что так решили в Европе. Иного способа сжать Россию вплоть до уничтожения, кроме как убивая русских, пока не придумали.Впрочем, можно послушать и иное обоснование, на этот раз не от председательствующей сейчас в ЕС Бельгии, сказавшей про наши конфискованные активы, а от французского президента Макрона. Он сообщил следующее: "Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их".Все слова и все поступки европейские сейчас звучат и происходят одновременно с гибелью русских. Донецк, Белгород… В праздничный ли день или воскресным утром. Регулярно и постоянно. Русские гибнут потому, что русские. Другого рационального объяснения просто не существует. Есть и не менее рациональный признак военных успехов на ЛБС в зоне спецоперации.Чем активнее продвижение нашего армейского контингента и чем очевиднее успехи в достижении поставленных спецоперацией целей, тем с еще большей активностью общеевропейский блок будет бросаться на помощь ВСУ и Киеву.Убийства — массовые и заказные — наших людей подорожали для европейских налогоплательщиков. Те, если откровенно, вообще больше не хотят слышать, что из их карманов и кошельков начнут опять снимать сливки, чтобы купить Украине оружия, много и летального, для нашего уничтожения. Поэтому сейчас еврочинуши решили, что украденное у России неплохо будет пустить в дело.Большая часть банковских активов России хранится в Euroclear. Это не "пиастры, пиастры", как в "Острове сокровищ", не клад, как у аббата Фариа, который нашел Эдмон Дантес, это ценные бумаги и иные финансовые инструменты, с которыми последние полвека работает коллективный международный брокер, находящийся в Бельгии. С момента основания спрут разросся, сейчас его филиалы расположены по всему миру. Euroclear — это немножко старуха-процентщица и слегка Гобсек. Живет с комиссии за услуги и за долю малую в банковских транзакциях, покупках/продажах. Короче, живет и зарабатывает, как в свое время жил и зарабатывал уже упомянутый Макрон, на "слияниях и поглощениях".Активы России Euroclear заморозил практически мгновенно, как только началась специальная военная операция. Но сделал это несколько стыдливо и пряча глаза.Почему?А потому, что заморозили — это у кого надо заморозили, но тому, кому надо, не запретили эти активы использовать. И использовать их в играх на международных финансовых рынках. Российские финансовые инструменты, находящиеся в Euroclear, приносят этой общеевропейской старухе-процентщице неплохой доход. За прошлый год коллективная процентщица заработала почти четыре с половиной миллиарда евро, делая ставки в игре на наши деньги. И только за первый квартал текущего года русские активы принесли Euroclear свыше полутора миллиардов евро прибыли.Чтобы было все ясно и понятно — леди и джентльмены и прочие дамы с господами живут продажей, перепродажей и переперепродажей краденого имущества. На глазах у всего "райского сада". И гордятся тем, какие они ловкие и умелые.Конечно, на подобные действия последовали иски. Но в российской юрисдикции. Потому что с точки зрения европейского права у Euroclear с законом и легальностью действий — полный порядок. Комар носа не подточит.Хотя очень малочисленные представители западной финансовой элиты говорили, что любые попытки конфискации доходов по акциям и прочим ценным бумагам, принадлежащим России, чреваты и бегством иных инвесторов из зоны евро, и уменьшением доли общеевропейской валюты в международных расчетах, политики и чиновники поступили ровно наоборот. Решение абсолютно политическое и, с их точки зрения, обоснованное, по крайней мере, публично."Наше будущее и наша безопасность поставлены на карту на Украине. Именно поэтому, как я говорил, мы должны усилить помощь, что мы и сделаем в ближайшие недели" — это вновь Макрон.Расклад для общеевропейского обывателя сейчас выглядит так.ЕС забирает прибыль от русских активов для оплаты поставок всех этих ракет SCALP и прочей военной техники для ВСУ.Дальше обывателю уже неинтересно, главное, что это не его обдирают как липку.Опять продолжим фразу — наращивание поставок ВСУ означает, что будут больше убивать русских людей.Тут нет никаких иных трактовок и места для интерпретации уже не осталось.Объединенная Европа из 27 стран поставила свою коллективную подпись под заказом на массовые убийства граждан России.Мы это уже видели в прошлом веке и в позапрошлом тоже. И четыре столетия назад было ровно то же самое.Ничего нового не придумали. Пусть вместо королей и императоров решения принимают премьеры и президенты.Нужно понять, что Европа, начавшая против нас эту войну, которую в ближайшее время она намерена усилить в том числе на украденные деньги, не оставляет нам выбора.Мы можем в этой схватке только победить. А со скупщиками краденого поступить — уже после победы — по закону.

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https://ria.ru/20240505/sanktsii-1943887070.html

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, киев, европа, euroclear, вооруженные силы украины, евросоюз, аналитика