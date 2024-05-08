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ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
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16:48 08.05.2024 (обновлено: 17:26 08.05.2024)
https://ria.ru/20240508/aktivy-1944728393.html
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ - РИА Новости, 08.05.2024
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ
Страны Евросоюза предварительно согласовали меры по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, сообщило... РИА Новости, 08.05.2024
2024-05-08T16:48
2024-05-08T17:26
украина
россия
бельгия
евросоюз
в мире
жозеп боррель
центральный банк рф (цб рф)
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Страны Евросоюза предварительно согласовали меры по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии в соцсети X."Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России", — говорится в заявлении.В конце марта ЕК и глава евродипломатии Жозеп Боррель представили странам — членам союза предложение по использованию доходов от замороженных активов российского Центробанка для военной помощи киевскому режиму. Речь идет о порядка трех миллиардах евро в год. Так, в этом году Брюссель намерен потратить 90 процентов полученных доходов на поставки оружия ВСУ. Еврокомиссия запланировала провести первые операции с российскими средствами уже этим летом.Ситуация с российскими активамиПосле начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для военной помощи ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли блокировку российских резервов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
https://ria.ru/20240503/evropa-1943621081.html
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украина, россия, бельгия, евросоюз, в мире, жозеп боррель, центральный банк рф (цб рф), вооруженные силы украины, еврокомиссия
Украина, Россия, Бельгия, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия
ЕС предварительно согласовал использование активов России для помощи ВСУ

Постпреды ЕС предварительно согласовали использование активов РФ для помощи ВСУ

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYУкраинские военные во время разгрузки военной помощи в аэропорту Борисполь
Украинские военные во время разгрузки военной помощи в аэропорту Борисполь - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Украинские военные во время разгрузки военной помощи в аэропорту Борисполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Страны Евросоюза предварительно согласовали меры по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украине, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии в соцсети X.
"Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России", — говорится в заявлении.
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В конце марта ЕК и глава евродипломатии Жозеп Боррель представили странам — членам союза предложение по использованию доходов от замороженных активов российского Центробанка для военной помощи киевскому режиму. Речь идет о порядка трех миллиардах евро в год.
Так, в этом году Брюссель намерен потратить 90 процентов полученных доходов на поставки оружия ВСУ. Еврокомиссия запланировала провести первые операции с российскими средствами уже этим летом.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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До последнего времени члены сообщества обсуждали пути использования замороженных российских активов только для финансирования восстановления постсоветской республики. ЕЦБ, в частности, предупреждал, что привлечение этих средств для военной помощи ВСУ несет репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Как заявляли в Кремле, принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли блокировку российских резервов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы страны.
Где заморожены активы Центробанка России
7 марта, 20:14
Инфографика
Где заморожены активы Центробанка РоссииПосмотреть
 
УкраинаРоссияБельгияЕвросоюзВ миреЖозеп БоррельЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Вооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
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