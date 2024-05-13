https://ria.ru/20240513/dogovor-1945512224.html
США саботируют договор с Россией о правовой помощи, заявил Краснов
США саботируют договор с Россией о правовой помощи, заявил Краснов - РИА Новости, 13.05.2024
США саботируют договор с Россией о правовой помощи, заявил Краснов
США саботируют договор с Россией о правовой помощи, хотя официально российско-американское сотрудничество не прерывалось, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:18
2024-05-13T10:18
2024-05-13T11:15
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. США саботируют договор с Россией о правовой помощи, хотя официально российско-американское сотрудничество не прерывалось, сообщил в интервью РИА Новости генеральный прокурор Игорь Краснов."С Соединенными Штатами, как и с Канадой, до настоящего времени формально действует договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Генпрокуратура России наряду с министерством юстиции США также является центральным органом, обеспечивающим его выполнение. Однако американская сторона пренебрегает своими международными обязательствами по договору, фактически саботируя его исполнение", - сказал Краснов.По его словам, с марта 2022 года Вашингтон практически не реагирует на направленные Россией запросы о правовой помощи."Официально российско-американское сотрудничество не прерывалось. Но еще раз подчеркну, что по подавляющему большинству запросов какой-либо информации, несмотря на неоднократные обращения в адрес американцев, не получено: письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации проигнорированы", - добавил Краснов.Читайте полный текст интервью Игоря Краснова>>>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, игорь краснов, в мире
США, Россия, Игорь Краснов, В мире
США саботируют договор с Россией о правовой помощи, заявил Краснов
Краснов: США пренебрегают обязательствами по договору о правовой помощи