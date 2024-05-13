https://ria.ru/20240513/bortnikov-1945630712.html
Бортников прибыл в Совет федерации
Бортников прибыл в Совет федерации - РИА Новости, 13.05.2024
Бортников прибыл в Совет федерации
Генерал армии Александр Бортников прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Федеральной службы безопасности... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:54
2024-05-13T15:54
2024-05-13T15:58
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
назначение нового состава правительства россии
александр бортников
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генерал армии Александр Бортников прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Федеральной службы безопасности России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Бортникова директором ФСБ.Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), назначение нового состава правительства россии, александр бортников, политика, россия, владимир путин
Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Назначение нового состава правительства России, Александр Бортников, Политика, Россия, Владимир Путин
Бортников прибыл в Совет федерации
Бортников прибыл в Совфед на консультации по его кандидатуре на пост главы ФСБ