https://ria.ru/20240513/bortnikov-1945630712.html

Бортников прибыл в Совет федерации

Бортников прибыл в Совет федерации - РИА Новости, 13.05.2024

Бортников прибыл в Совет федерации

Генерал армии Александр Бортников прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Федеральной службы безопасности... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:54

2024-05-13T15:54

2024-05-13T15:58

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

назначение нового состава правительства россии

александр бортников

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Генерал армии Александр Бортников прибыл в Совет Федерации, где пройдут консультации по его кандидатуре на пост директора Федеральной службы безопасности России, передает корреспондент РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин предложил переназначить Бортникова директором ФСБ.Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), назначение нового состава правительства россии, александр бортников, политика, россия, владимир путин