https://ria.ru/20240513/bishimbaev-1945614959.html
Бишимбаев получил 24 года за убийство Нукеновой
Бишимбаев получил 24 года за убийство Нукеновой - РИА Новости, 14.05.2024
Бишимбаев получил 24 года за убийство Нукеновой
Суд в Казахстане приговорил к 24 годам колонии экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, следует из... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T15:21
2024-05-13T15:21
2024-05-14T00:25
в мире
казахстан
куандык бишимбаев
дело салтанат нукеновой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944793368_52:0:1126:604_1920x0_80_0_0_54c8bd83196ccbb1a9485ef4bcf8ca86.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Суд в Казахстане приговорил к 24 годам колонии экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, следует из трансляции заседания на официальном YouTube-канале Верховного суда республики."Суд приговорил признать подсудимого Куандыка Бишимбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание" — ред.) и п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК ( "Убийство" — Прим. ред.). И назначить наказание по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК семь лет лишения свободы. По п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК — 20 лет лишения свободы. По статье 58 УК РК путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Бишимбаеву назначили 24 года лишения свободы", — зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.Также суд приговорил двоюродного брата Бишимбаева — Бахтжана Байжанова — к четырем годам тюрьмы за укрывательство особо тяжкого преступления.Решение о виновности подсудимых приняли присяжные заседатели. Дело расcматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.Судебный процесс на протяжении полутора месяцев велся в открытом режиме, все желающие имели возможность беспрепятственно наблюдать за онлайн-трансляцией из зала суда. Также Бишимбаев воспользовался своим правом и ходатайствовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.Трагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт. В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.
https://ria.ru/20240513/nukenova-1945531321.html
https://ria.ru/20240504/fraza-1943746862.html
https://ria.ru/20240506/bishimbaev-1944092514.html
https://ria.ru/20240502/prokuror-1943460884.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944793368_186:0:991:604_1920x0_80_0_0_53ba5afdf4b558742ab2dc8af168cfcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, куандык бишимбаев, дело салтанат нукеновой
В мире, Казахстан, Куандык Бишимбаев, Дело Салтанат Нукеновой
Бишимбаев получил 24 года за убийство Нукеновой
Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года тюрьмы за убийство жены
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Суд в Казахстане приговорил к 24 годам колонии экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева за убийство его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, следует из трансляции заседания на официальном YouTube-канале
Верховного суда республики.
"Суд приговорил признать подсудимого Куандыка Бишимбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК ("Истязание" — ред.) и п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК ( "Убийство" — Прим. ред.). И назначить наказание по п. 1 ч. 2 ст. 110 УК РК семь лет лишения свободы. По п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК — 20 лет лишения свободы. По статье 58 УК РК путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Бишимбаеву назначили 24 года лишения свободы", — зачитала приговор судья Айжан Кульбаева.
Также суд приговорил двоюродного брата Бишимбаева — Бахтжана Байжанова — к четырем годам тюрьмы за укрывательство особо тяжкого преступления.
Решение о виновности подсудимых приняли присяжные заседатели. Дело расcматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Судебный процесс на протяжении полутора месяцев велся в открытом режиме, все желающие имели возможность беспрепятственно наблюдать за онлайн-трансляцией из зала суда. Также Бишимбаев воспользовался своим правом и ходатайствовал, чтобы его дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Трагедия произошла в ночь с восьмого на девятое ноября 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась на почве ревности. Бишимбаев избивал жену в холле и VIP-кабинке столичного ресторана в течение нескольких часов, периодически снимая происходящее на смартфон. Впоследствии следствие обнаружило эти видеозаписи и они были обнародованы в суде. Свидетели происходящего — персонал заведения, рабочие, которые в ту ночь находились в DAU, не стали вмешиваться в семейный конфликт.
В свою очередь, двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов, являющийся директором ресторана, распорядился стереть все записи с видеокамер заведения, чтобы скрыть происходящее, но следствию удалось восстановить видео и приобщить их к делу. В итоге Байжанов все же вызвал скорую помощь, прибывшие врачи констатировали смерть девушки.
Одиннадцатого ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал арест бывшего высокопоставленного чиновника. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД республики держать на особом контроле дело о резонансном убийстве. После досудебного расследования Бишимбаеву предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса — "Истязание" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".
Токаев 15 апреля подписал закон о поправках в законодательство по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Родной брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды объявил о создании фонда памяти своей сестры, деятельность которого будет нацелена на помощь казахстанцам, пострадавшим от бытового насилия.
Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.