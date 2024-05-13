https://ria.ru/20240513/belousov-1945730304.html
Секретарь СНБО Украины назвал Белоусова опытным управленцем
Секретарь СНБО Украины назвал Белоусова опытным управленцем - РИА Новости, 13.05.2024
Секретарь СНБО Украины назвал Белоусова опытным управленцем
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко назвал Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T20:52
2024-05-13T20:52
2024-05-13T20:52
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко назвал Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ, опытным управленцем и посчитал, что он может обеспечить "долгосрочную войну на истощение". Кроме того, Литвиненко выразил мнение, что Белоусов обладает "серьезными связями" в российской разведке. "Опытный управленец, способный обеспечить долгосрочную войну на истощение", - сказал Литвиненко агентству Франс Пресс, комментируя предложение о назначении Белоусова. На Украине видят в этом угрозу длительного конфликта РФ не только с Украиной, но и с Западом и НАТО. Ранее президент РФ назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза РФ. Прежде занимавший эту должность Николай Патрушев переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил кандидатуру Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства. МВД России в начале мая объявило Литвиненко в розыск.
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россия, украина, андрей белоусов, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире
Россия, Украина, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, В мире
Секретарь СНБО Украины назвал Белоусова опытным управленцем
Секретарь СНБО Украины считает, что Белоусов может обеспечить войну на истощение
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко назвал Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин предложил назначить министром обороны РФ, опытным управленцем и посчитал, что он может обеспечить "долгосрочную войну на истощение".
Кроме того, Литвиненко выразил мнение, что Белоусов обладает "серьезными связями" в российской разведке.
"Опытный управленец, способный обеспечить долгосрочную войну на истощение", - сказал Литвиненко агентству Франс Пресс, комментируя предложение о назначении Белоусова.
На Украине видят в этом угрозу длительного конфликта РФ не только с Украиной, но и с Западом и НАТО
.
Ранее президент РФ назначил Сергея Шойгу
секретарем Совбеза РФ. Прежде занимавший эту должность Николай Патрушев
переходит на другую работу. На должность министра обороны Путин предложил кандидатуру Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства.
МВД России в начале мая объявило Литвиненко в розыск.