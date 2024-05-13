https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны
Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:08
2024-05-13T19:08
2024-05-13T19:15
политика
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак Сапир."Его назначение в Министерство обороны сыграет огромную роль. Это знаменует собой преобразование ведомства в структуру по производству, проектированию, исследованиям и инновациям в интересах Вооруженных сил", — написал аналитик в социальной сети X.По его мнению, Белоусов в этой должности сможет подготовить Россию к возможному десяти-двадцатилетнему "холодному" противостоянию, к которому стремится НАТО.Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на позицию министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
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политика, россия, андрей белоусов, жак сапир, владимир путин, нато, совет федерации рф
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Жак Сапир, Владимир Путин, НАТО, Совет Федерации РФ
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны
Эксперт из Франции Сапир: Белоусов наладит мощное производство в интересах ВС РФ