https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html

"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны

"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024

"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны

Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:08

2024-05-13T19:08

2024-05-13T19:15

политика

россия

андрей белоусов

жак сапир

владимир путин

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак Сапир."Его назначение в Министерство обороны сыграет огромную роль. Это знаменует собой преобразование ведомства в структуру по производству, проектированию, исследованиям и инновациям в интересах Вооруженных сил", — написал аналитик в социальной сети X.По его мнению, Белоусов в этой должности сможет подготовить Россию к возможному десяти-двадцатилетнему "холодному" противостоянию, к которому стремится НАТО.Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на позицию министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.

https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html

https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html

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политика, россия, андрей белоусов, жак сапир, владимир путин, нато, совет федерации рф