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"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024
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19:08 13.05.2024 (обновлено: 19:15 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945709729.html
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны - РИА Новости, 13.05.2024
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны
Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:08
2024-05-13T19:15
политика
россия
андрей белоусов
жак сапир
владимир путин
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак Сапир."Его назначение в Министерство обороны сыграет огромную роль. Это знаменует собой преобразование ведомства в структуру по производству, проектированию, исследованиям и инновациям в интересах Вооруженных сил", — написал аналитик в социальной сети X.По его мнению, Белоусов в этой должности сможет подготовить Россию к возможному десяти-двадцатилетнему "холодному" противостоянию, к которому стремится НАТО.Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на позицию министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
https://ria.ru/20240513/konflikt-1945621781.html
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политика, россия, андрей белоусов, жак сапир, владимир путин, нато, совет федерации рф
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Жак Сапир, Владимир Путин, НАТО, Совет Федерации РФ
"Все изменится". На Западе оценили назначение Белоусова министром обороны

Эксперт из Франции Сапир: Белоусов наладит мощное производство в интересах ВС РФ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Назначение Андрея Белоусова главой Минобороны приведет к преобразованию ведомства и инновациям в интересах российской армии, заявил французский эксперт Жак Сапир.
"Его назначение в Министерство обороны сыграет огромную роль. Это знаменует собой преобразование ведомства в структуру по производству, проектированию, исследованиям и инновациям в интересах Вооруженных сил", — написал аналитик в социальной сети X.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Биография Андрея Белоусова
12 мая, 21:43
По его мнению, Белоусов в этой должности сможет подготовить Россию к возможному десяти-двадцатилетнему "холодному" противостоянию, к которому стремится НАТО.
Президент России Владимир Путин накануне внес в Совет Федерации кандидатуры на должности в силовых ведомствах. Почти все прошлые главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на позицию министра обороны предложен Андрей Белоусов, ранее занимавший должность первого вице-премьера.
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ПолитикаРоссияАндрей БелоусовЖак СапирВладимир ПутинНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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