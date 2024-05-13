https://ria.ru/20240513/belousov-1945550277.html
Матвиенко рассказала о кандидате на пост главы Минобороны Белоусове
Матвиенко рассказала о кандидате на пост главы Минобороны Белоусове - РИА Новости, 13.05.2024
Матвиенко рассказала о кандидате на пост главы Минобороны Белоусове
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что кандидату на пост главы министерства обороны РФ Андрею Белоусову не потребуется много времени для РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:36
2024-05-13T12:36
2024-05-13T12:37
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что кандидату на пост главы министерства обороны РФ Андрею Белоусову не потребуется много времени для вхождения в должность после того, как он приступит к исполнению своих обязанностей. "На всех предыдущих должностях Андрей Рэмович всегда добивался результатов. Кроме того, это человек стратегически мыслящий, стратег... Мне кажется, ему не потребуется много времени для вхождения в свою… (должность) - после того, когда он приступит к исполнению своих обязанностей", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с участием Белоусова. Она также назвала Белоусова очень образованным и умным человеком. Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты. Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945488901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, андрей белоусов, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о кандидате на пост главы Минобороны Белоусове
Матвиенко: Белоусову не надо много времени для понимания работы Минобороны
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что кандидату на пост главы министерства обороны РФ Андрею Белоусову не потребуется много времени для вхождения в должность после того, как он приступит к исполнению своих обязанностей.
"На всех предыдущих должностях Андрей Рэмович всегда добивался результатов. Кроме того, это человек стратегически мыслящий, стратег... Мне кажется, ему не потребуется много времени для вхождения в свою… (должность) - после того, когда он приступит к исполнению своих обязанностей", - сказала Матвиенко в ходе консультаций с участием Белоусова.
Она также назвала Белоусова очень образованным и умным человеком.
Как пояснили в пресс-службе Совфеда, открытых оценок по кандидатурам по итогам консультаций Советом Федерации делаться не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое будет направлено президенту РФ вместе с постановлением палаты.
Постановление будет приниматься на пленарном заседании Совета Федерации 14 мая.