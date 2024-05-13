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Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии - РИА Новости, 13.05.2024
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12:15 13.05.2024 (обновлено: 13:13 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии - РИА Новости, 13.05.2024
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии
Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:15
2024-05-13T13:13
безопасность
общество
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения."И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, &lt;…&gt; но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, &lt;…&gt; это касается и обеспечения участников СВО жильем", — сказал чиновник.Также он собирается обратить внимание на медицинское обслуживание военных. По словам Белоусова, сегодня многие участники СВО сталкиваются с ситуацией, когда их отказываются принимать в гражданских клиниках, а военные госпитали оказываются переполнены."Нам есть над чем работать, &lt;…&gt; это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", — добавил Белоусов.Спикер Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.Как пояснили в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту. Накануне Владимир Путин направил в Совфед список кандидатур на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на должность министра обороны президент предложил Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.Экс-главу Минобороны Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html
https://ria.ru/20240513/belousov-1945488901.html
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безопасность, общество, андрей белоусов
Безопасность, Общество, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии

Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением бойцов СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИсполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Андрей Белоусов в Совете Федерации
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Андрей Белоусов в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Андрей Белоусов в Совете Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения.
"И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, <…> но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, <…> это касается и обеспечения участников СВО жильем", — сказал чиновник.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Также он собирается обратить внимание на медицинское обслуживание военных. По словам Белоусова, сегодня многие участники СВО сталкиваются с ситуацией, когда их отказываются принимать в гражданских клиниках, а военные госпитали оказываются переполнены.
"Нам есть над чем работать, <…> это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", — добавил Белоусов.
Спикер Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
В Раде испугались назначения Белоусова
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Как пояснили в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту.
Накануне Владимир Путин направил в Совфед список кандидатур на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на должность министра обороны президент предложил Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.

Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов стал директором департамента экономики и финансов правительства России. В 2012-2013 годах работал на должности министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018 года его переназначили на этот пост. В январе 2020-го Андрей Белоусов получил должность первого заместителя председателя правительства.

Экс-главу Минобороны Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
12 мая, 22:44
 
БезопасностьОбществоАндрей Белоусов
 
 
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