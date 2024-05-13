https://ria.ru/20240513/belousov-1945543046.html
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии - РИА Новости, 13.05.2024
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии
Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:15
2024-05-13T12:15
2024-05-13T13:13
безопасность
общество
андрей белоусов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения."И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, <…> но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, <…> это касается и обеспечения участников СВО жильем", — сказал чиновник.Также он собирается обратить внимание на медицинское обслуживание военных. По словам Белоусова, сегодня многие участники СВО сталкиваются с ситуацией, когда их отказываются принимать в гражданских клиниках, а военные госпитали оказываются переполнены."Нам есть над чем работать, <…> это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", — добавил Белоусов.Спикер Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.Как пояснили в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту. Накануне Владимир Путин направил в Совфед список кандидатур на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на должность министра обороны президент предложил Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.Экс-главу Минобороны Сергея Шойгу назначили секретарем Совета безопасности.
https://ria.ru/20240513/belousov-1945541490.html
https://ria.ru/20240513/belousov-1945488901.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, общество, андрей белоусов
Безопасность, Общество, Андрей Белоусов
Белоусов рассказал о предстоящих изменениях в армии
Белоусов указал на проблемы с лечением и соцобеспечением бойцов СВО
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов, выступая в Совете Федерации, описал круг задач, которые будут стоять перед ним после назначения.
"И денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты, они сегодня подняли планку минимум до 200 тысяч рублей, <…> но жизнь не сводится только к денежным выплатам, нам есть над чем работать, <…> это касается и обеспечения участников СВО жильем", — сказал чиновник.
Также он собирается обратить внимание на медицинское обслуживание военных. По словам Белоусова
, сегодня многие участники СВО сталкиваются с ситуацией, когда их отказываются принимать в гражданских клиниках, а военные госпитали оказываются переполнены.
"Нам есть над чем работать, <…> это касается и избыточной бюрократии, бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это все должно решаться в рамках системы электронного взаимодействия", — добавил Белоусов.
Спикер Валентина Матвиенко
, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.
Как пояснили в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту.
Накануне Владимир Путин
направил в Совфед список кандидатур на должности в силовых ведомствах. Почти все главы министерств сохранили свои посты, изменение только одно — на должность министра обороны президент предложил Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.
Андрей Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006-2008 годах он был заместителем министра экономического развития. В 2008-2012 годах Белоусов стал директором департамента экономики и финансов правительства России. В 2012-2013 годах работал на должности министра экономического развития. В июне 2013-го Белоусов стал помощником президента, а в июне 2018 года его переназначили на этот пост. В январе 2020-го Андрей Белоусов получил должность первого заместителя председателя правительства.
Экс-главу Минобороны Сергея Шойгу
назначили секретарем Совета безопасности.