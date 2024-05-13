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Эксперт назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации - РИА Новости, 13.05.2024
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00:44 13.05.2024 (обновлено: 00:59 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belousov-1945476936.html
Эксперт назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации
Эксперт назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации - РИА Новости, 13.05.2024
Эксперт назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации
Предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России – исключительно удачное решение: он обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:44
2024-05-13T00:59
безопасность
россия
андрей белоусов
игорь коротченко
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России – исключительно удачное решение: он обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, что будет востребовано для достижения победы в специальной военной операции, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко. Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. "Андрей Рэмович Белоусов - безусловно, государственник и патриот с огромным практическим опытом работы, известный стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией. Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову", - сказал Коротченко РИА Новости. "Поэтому это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада", - добавил эксперт. Белоусов "позволит интегрировать все то необходимое, что предстоит сделать для реализации прорывных эффективных идей в целях достижения победы в специальной военной операции, продолжая слаженную командную работу военного ведомства", отметил Коротченко. Данное назначение позволит также "повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону, оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО современных типов вооружения и военной техники", считает собеседник агентства. По словам эксперта, совершенно естественно, что Валерий Герасимов остается на посту начальника Генерального штаба. "Это необходимо в целях обеспечения непрерывности управления российской группировкой в зоне СВО", - отметил Короточенко.
https://ria.ru/20240311/kuzmenkov-1932365530.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
https://ria.ru/20240512/peskov-1945462558.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, игорь коротченко, владимир путин
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Игорь Коротченко, Владимир Путин
Эксперт назвал опыт Белоусова важным для победы в спецоперации

Эксперт Коротченко: опыт решения Белоусовым задач поможет достичь победы в СВО

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны России – исключительно удачное решение: он обладает стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, что будет востребовано для достижения победы в специальной военной операции, считает главный редактор журнала "Национальная оборона", военный аналитик Игорь Коротченко.
Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
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"Андрей Рэмович Белоусов - безусловно, государственник и патриот с огромным практическим опытом работы, известный стратегическим кругозором и нестандартным подходом к решению широкого круга наиболее сложных и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией. Назначение на пост министра обороны, безусловно, обусловлено и личным доверием президента к Андрею Белоусову", - сказал Коротченко РИА Новости.
"Поэтому это назначение можно охарактеризовать как исключительно удачное, которое даст очень много полезного для деятельности российского военного ведомства в условиях глобального противостояния России и Запада", - добавил эксперт.
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Белоусов "позволит интегрировать все то необходимое, что предстоит сделать для реализации прорывных эффективных идей в целях достижения победы в специальной военной операции, продолжая слаженную командную работу военного ведомства", отметил Коротченко. Данное назначение позволит также "повысить эффективность использования выделяемых государством финансовых ресурсов на оборону, оптимизировать вопросы гособоронзаказа и поставок в зону СВО современных типов вооружения и военной техники", считает собеседник агентства.
По словам эксперта, совершенно естественно, что Валерий Герасимов остается на посту начальника Генерального штаба.
"Это необходимо в целях обеспечения непрерывности управления российской группировкой в зоне СВО", - отметил Короточенко.
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