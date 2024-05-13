https://ria.ru/20240513/bastrykin-1945521371.html

Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге

Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге - РИА Новости, 13.05.2024

Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:05

2024-05-13T11:05

2024-05-13T11:05

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков, сообщается в Telegram-канале СК России. "В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку", - говорится в сообщении ведомства. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг. В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.

https://ria.ru/20240510/sk-1945171155.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге