https://ria.ru/20240513/bastrykin-1945521371.html
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге - РИА Новости, 13.05.2024
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:05
2024-05-13T11:05
2024-05-13T11:05
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков, сообщается в Telegram-канале СК России. "В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку", - говорится в сообщении ведомства. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг. В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.
https://ria.ru/20240510/sk-1945171155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге
Бастрыкин затребовал доклад после просьбы петербуржцев проверить перевозчиков
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков, сообщается в Telegram-канале
СК России.
"В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку", - говорится в сообщении ведомства.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг.
В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.