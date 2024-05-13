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Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге - РИА Новости, 13.05.2024
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11:05 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/bastrykin-1945521371.html
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге - РИА Новости, 13.05.2024
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:05
2024-05-13T11:05
происшествия
россия
санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков, сообщается в Telegram-канале СК России. "В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку", - говорится в сообщении ведомства. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг. В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.
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россия
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Бастрыкин поручил проверить работу перевозчиков в Петербурге

Бастрыкин затребовал доклад после просьбы петербуржцев проверить перевозчиков

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения жителей Василеостровского района с просьбой проверить работающих в Петербурге на маршрутах общественного транспорта перевозчиков, сообщается в Telegram-канале СК России.
"В сети интернет опубликовано обращение жителей Василеостровского района к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой проверить перевозчиков, которые работают на маршрутах общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку", - говорится в сообщении ведомства.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг.
В апреле в Василеостровском районе проходивший обкатку трамвай сбил троих пешеходов, одна из пострадавших умерла в больнице.
Пассажирский автобус упал с моста в реку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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10 мая, 21:09
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Падение автобуса с моста в Петербурге
 
 
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