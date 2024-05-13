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В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку
В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку - РИА Новости, 14.05.2024
В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку
Начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова суд заключил под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-13T20:10
2024-05-13T20:10
2024-05-14T00:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова суд заключил под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Халилову заключение под стражу по 10.07.2024", - сообщает пресс-служба.Со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко сообщалось, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.Как утверждает следствие, Халилов знал, что на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха. Источник РИА Новости, знакомый с материалами дела, сообщал, что, по мнению обвинения, фигурант, "достоверно зная, что водитель автобуса Курбонов Р.М. после рабочей смены свыше 12 часов и без предоставления последнему времени для отдыха не менее 11 часов между сменами, в нарушение вышеуказанного приказа и должностной инструкции допустил 10.05.2024 Курбонова Р.М. для управления транспортным средством по перевозке пассажиров, "Волгабас 22с".Пресс-служба судов города сообщала, что Халилов признал вину частично.В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Водитель автобуса заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20240512/voditel-1945423776.html
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происшествия, санкт-петербург, падение автобуса с моста в петербурге, россия, дтп
Происшествия, Санкт-Петербург, Падение автобуса с моста в Петербурге, Россия, ДТП
В Петербурге арестовали главу автоколонны после падения автобуса в реку
Суд в Петербурге арестовал главу ООО "Такси", чей автобус упал в реку Мойка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Начальника автоколонны ООО "Такси" Джахангира Халилова суд заключил под стражу по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса с пассажирами в реку в Санкт-Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал Халилову заключение под стражу по 10.07.2024", - сообщает пресс-служба.
Со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко
сообщалось, что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.
Как утверждает следствие, Халилов знал, что на предприятии не соблюдается режим труда и отдыха. Источник РИА Новости, знакомый с материалами дела, сообщал, что, по мнению обвинения, фигурант, "достоверно зная, что водитель автобуса Курбонов Р.М. после рабочей смены свыше 12 часов и без предоставления последнему времени для отдыха не менее 11 часов между сменами, в нарушение вышеуказанного приказа и должностной инструкции допустил 10.05.2024 Курбонова Р.М. для управления транспортным средством по перевозке пассажиров, "Волгабас 22с".
Пресс-служба судов города сообщала, что Халилов признал вину частично.
В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семь человек. Водитель автобуса заключен в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Расследование данного уголовного дела контролирует прокуратура Санкт-Петербурга.