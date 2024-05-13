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ДУМ наградит спасавших людей после ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 13.05.2024
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16:32 13.05.2024 (обновлено: 16:36 13.05.2024)
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ДУМ наградит спасавших людей после ДТП с автобусом в Петербурге
ДУМ наградит спасавших людей после ДТП с автобусом в Петербурге - РИА Новости, 13.05.2024
ДУМ наградит спасавших людей после ДТП с автобусом в Петербурге
Духовное управление мусульман РФ наградит уроженцев Дагестана, которые первыми пришли на помощь тонущим пассажирам автобуса, упавшего в реку с моста в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:32
2024-05-13T16:36
санкт-петербург
россия
рушан аббясов
александр беглов
падение автобуса с моста в петербурге
центральное духовное управление мусульман россии
происшествия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман РФ наградит уроженцев Дагестана, которые первыми пришли на помощь тонущим пассажирам автобуса, упавшего в реку с моста в Петербурге, сообщил РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов. В пятницу автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Погибли семь человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в Смольном наградил знаками отличия "За доблесть в спасении" 15 добровольцев, которые пришли на помощь пассажирам автобуса. Награды получили Филипп Авдеев, Игорь Беляев, Владимир Скоробогатько, Илья Филиппов, Ерхан Аханов, Идрис Гаджиев, Магомед Гасанов, Шахбан Джабраилов, Линар Ибатуллин, Ян Карасев, Рашид Насрулаев, Гаджи-Мурад Садуллаев, Дмитрий Титомир, Олег Титунин и Илхом Эргашев. "Принято решение отметить молодых людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам автобуса, благодарностями и денежными вознаграждениями", - сказал муфтий.
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санкт-петербург, россия, рушан аббясов, александр беглов, падение автобуса с моста в петербурге, центральное духовное управление мусульман россии, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Рушан Аббясов, Александр Беглов, Падение автобуса с моста в Петербурге, Центральное духовное управление мусульман России, Происшествия
ДУМ наградит спасавших людей после ДТП с автобусом в Петербурге

Уроженцев Дагестана наградят за помощь тонущим пассажирам автобуса в Петербурге

© Фото : Хамзаев/TelegramГражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Хамзаев/Telegram
Гражданские, участвовавшие в спасении людей из тонущего автобуса в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Духовное управление мусульман РФ наградит уроженцев Дагестана, которые первыми пришли на помощь тонущим пассажирам автобуса, упавшего в реку с моста в Петербурге, сообщил РИА Новости зампредседателя ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов.
В пятницу автобус с пассажирами упал с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Погибли семь человек. Водитель арестован по статье о смертельном ДТП, начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей, задержан по статье об оказании небезопасных услуг.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник в Смольном наградил знаками отличия "За доблесть в спасении" 15 добровольцев, которые пришли на помощь пассажирам автобуса. Награды получили Филипп Авдеев, Игорь Беляев, Владимир Скоробогатько, Илья Филиппов, Ерхан Аханов, Идрис Гаджиев, Магомед Гасанов, Шахбан Джабраилов, Линар Ибатуллин, Ян Карасев, Рашид Насрулаев, Гаджи-Мурад Садуллаев, Дмитрий Титомир, Олег Титунин и Илхом Эргашев.
"Принято решение отметить молодых людей, которые первыми пришли на помощь пассажирам автобуса, благодарностями и денежными вознаграждениями", - сказал муфтий.
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Санкт-ПетербургРоссияРушан АббясовАлександр БегловПадение автобуса с моста в ПетербургеЦентральное духовное управление мусульман РоссииПроисшествия
 
 
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