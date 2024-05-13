https://ria.ru/20240513/avtobus-1945570306.html

СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом

СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.05.2024

СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом

Следствие просит ареста начальника автоколонны ООО "Такси" по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:25

2024-05-13T13:25

2024-05-13T14:32

происшествия

санкт-петербург

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945343721_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_695031eeae7ba91c16195f4eafc72171.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следствие просит ареста начальника автоколонны ООО "Такси" по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - сказала она. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Арестован водитель, задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей.

https://ria.ru/20240513/bastrykin-1945521371.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге