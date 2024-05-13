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СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом
СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом - РИА Новости, 13.05.2024
СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом
Следствие просит ареста начальника автоколонны ООО "Такси" по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:25
2024-05-13T13:25
2024-05-13T14:32
происшествия
санкт-петербург
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Следствие просит ареста начальника автоколонны ООО "Такси" по обвинению в оказании небезопасных услуг после падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "В Санкт-Петербурге по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО "Такси". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ", - сказала она. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Погибли семи человек. Арестован водитель, задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей.
https://ria.ru/20240513/bastrykin-1945521371.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге после ДТП с автобусом
СК просит ареста начальника автоколонны в Петербурге по делу о гибели людей