https://ria.ru/20240513/armeniya-1945507991.html

Депутат Торосян назвал историю христианской церкви в Армении мифом

Депутат Торосян назвал историю христианской церкви в Армении мифом - РИА Новости, 13.05.2024

Депутат Торосян назвал историю христианской церкви в Армении мифом

Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян считает 1700-летнюю историю христианской церкви в стране мифом, который нужно... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T09:45

2024-05-13T09:45

2024-05-13T09:45

армения

ереван

азербайджан

facebook

армянская апостольская церковь

евросоюз

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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Депутат парламента Армении от правящей партии "Гражданский договор" Арсен Торосян считает 1700-летнюю историю христианской церкви в стране мифом, который нужно "до основания разрушить". Армения первой в мире приняла христианство в качестве государственной религии более 1700 лет назад, в 301 году. "Нашему народу выпала очень тяжелая участь. Помимо того, что ему предстоит разрушить более чем 100-летние мифы и стереотипы, чтобы плавать в этом бурном море, - фактически ему еще предстоит окончательно и до основания разрушить 1700-летний миф, хотя частично ему это удалось путем создания государственности", - написал Торосян на своей странице в соцсети Facebook*. Сторонник Пашиняна считает, что церковь якобы желает "принести в жертву государственность Армении ради своих внутренних и внешних групповых интересов, играя чувствами своих последователей". "Народ должен дать окончательную оценку этой структуре... Непосредственный вклад церкви в разрушение армянской государственности, неоднократно повторявшийся на протяжении 1700-летней истории, будет исчерпан, Республика Армения не отступит", - заявил представитель правящей партии. С 9 мая на площади Республики в Ереване у здания кабмина проходят митинги с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Протестное движение возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью сёлами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231004/armeniya-1900567032.html

https://ria.ru/20240215/oganavan-1927664609.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

армения, ереван, азербайджан, facebook, армянская апостольская церковь, евросоюз