https://ria.ru/20240512/volodin-1945350011.html

Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - РИА Новости, 12.05.2024

Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:28

2024-05-12T10:28

2024-05-12T11:30

политика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

оксана лут

вячеслав володин

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765428131_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_c2846a89bd1e021161e53cbd234c1089.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ."У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, вячеслав володин, госдума рф, россия