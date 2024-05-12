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Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - РИА Новости, 12.05.2024
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10:28 12.05.2024 (обновлено: 11:30 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/volodin-1945350011.html
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - РИА Новости, 12.05.2024
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:28
2024-05-12T11:30
политика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ."У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , - сказал он журналистам.
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политика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОксана Лут
Оксана Лут - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Оксана Лут. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ.
"У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , - сказал он журналистам.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Оксана ЛутВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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