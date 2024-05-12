https://ria.ru/20240512/volodin-1945350011.html
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза - РИА Новости, 12.05.2024
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:28
2024-05-12T10:28
2024-05-12T11:30
политика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
оксана лут
вячеслав володин
госдума рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765428131_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_c2846a89bd1e021161e53cbd234c1089.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин назвал логичным назначение Оксаны Лут на должность главы Минсельхоза РФ."У Оксаны Николаевны Лут, которая работала первым заместителем министра сельского хозяйства есть результат. Мы видим с вами достижения в этой сфере… Ее кандидатура предложена на должность министра - все логично" , - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765428131_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_8e1266b9678e88d10649b5d273bdd79a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), оксана лут, вячеслав володин, госдума рф, россия
Политика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Оксана Лут, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза
Володин назвал логичным предложение Лут на должность главы Минсельхоза