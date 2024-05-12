https://ria.ru/20240512/voditel-1945423776.html
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело - РИА Новости, 12.05.2024
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело
Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:35
2024-05-12T16:35
2024-05-12T17:04
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале."В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", — уточнили в ведомстве.ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса на два месяца.
https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело
СК: водитель утонувшего автобуса в Петербурге фиктивно регистрировал мигрантов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале
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"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", — уточнили в ведомстве.
ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса на два месяца.