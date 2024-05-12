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На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело - РИА Новости, 12.05.2024
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16:35 12.05.2024 (обновлено: 17:04 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/voditel-1945423776.html
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело - РИА Новости, 12.05.2024
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело
Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:35
2024-05-12T17:04
происшествия
санкт-петербург
россия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале.&quot;В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире&quot;, — уточнили в ведомстве.ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса на два месяца.
https://ria.ru/20240511/zaderzhanie-1945305595.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На водителя упавшего в реку автобуса завели еще одно дело

СК: водитель утонувшего автобуса в Петербурге фиктивно регистрировал мигрантов

© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-ПетербургаРахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщил СК в Telegram-канале.
«

"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", — уточнили в ведомстве.

Сотрудники спасательной службы МЧС поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
По делу о ДТП с автобусом в Петербурге задержали начальника автоколонны
11 мая, 22:08
ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ работают на месте падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
При падении автобуса в реку в Петербурге погиб профессор "Военмеха"
11 мая, 21:54
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании "Такси", которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Сегодня Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал водителя автобуса на два месяца.
Рахматшох Курбонов в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Вчера, 12:28
 
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