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Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге
Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2024
Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, упавшего в реку автобуса, сообщила объединенная... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:44
2024-05-12T13:44
2024-05-12T15:36
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, упавшего в реку автобуса, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024", - говорится в сообщении. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.
https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Падение автобуса с моста в Петербурге
Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге
Водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге арестовали на два месяца