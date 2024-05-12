https://ria.ru/20240512/voditel-1945384302.html

Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге

Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2024

Суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, упавшего в реку автобуса, сообщила объединенная... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:44

2024-05-12T13:44

2024-05-12T15:36

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

падение автобуса с моста в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу водителю, упавшего в реку автобуса, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Суд избрал Курбонову стражу по 09.07.2024", - говорится в сообщении. В пятницу автобус с пассажирами упал с моста в реку Мойка в Петербурге. Пресс-служба МЧС РФ сообщала, что спасатели подняли из затонувшего автобуса девять человек. Три человека скончались, двое находились в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. По последним данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, число погибших в результате произошедшего увеличилось до семи человек.

https://ria.ru/20240510/peterburg-1945185469.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), падение автобуса с моста в петербурге