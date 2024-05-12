https://ria.ru/20240512/valuyki-1945324672.html

В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность

В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024

В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T04:04

2024-05-12T04:04

2024-05-12T04:09

специальная военная операция на украине

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

валуйки

белгородская область

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html

валуйки

белгородская область

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, белгородская область