https://ria.ru/20240512/valuyki-1945324672.html
В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность
В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность - РИА Новости, 12.05.2024
В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T04:04
2024-05-12T04:04
2024-05-12T04:09
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валуйки
белгородская область
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Валуйки и Валуйском городском округе Белгородской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."РСЧС: Внимание! Валуйский городской округ, город Валуйки. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240511/reb-1945192626.html
валуйки
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валуйки, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валуйки, Белгородская область
В белгородском городе Валуйки объявили ракетную опасность
МЧС Белгородской области: в городе Валуйки и округе объявили ракетную опасность