https://ria.ru/20240512/tobol-1945335192.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 699 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 699 сантиметров - РИА Новости, 12.05.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана снизился до 699 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 8 см и составляет 699 сантиметров, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T08:09

2024-05-12T08:09

2024-05-12T08:09

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за сутки снизился на 8 см и составляет 699 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 767 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - 756 сантиметров, утром среды – 743 сантиметра, утром четверга – 731 сантиметр, утром пятницы – 718 сантиметров, утром субботы - 707 сантиметров. Отметка "опасного явления" составляет 850 сантиметров, она была превышена 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 12 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 699 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024