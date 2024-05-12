https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464035.html

Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС

Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС - РИА Новости, 12.05.2024

Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС

Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:06

2024-05-12T22:06

2024-05-12T22:23

политика

россия

сергей шойгу

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Шойгу указом президента был назначен секретарем Совета безопасности РФ. "Вы уже знаете, ранее это было тоже сообщено, что из министерства обороны под президента выводится ФС ВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу", - рассказал Песков.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков