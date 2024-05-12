https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464035.html
Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС
Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС - РИА Новости, 12.05.2024
Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС
Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:06
2024-05-12T22:06
2024-05-12T22:23
политика
россия
сергей шойгу
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Шойгу указом президента был назначен секретарем Совета безопасности РФ. "Вы уже знаете, ранее это было тоже сообщено, что из министерства обороны под президента выводится ФС ВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу", - рассказал Песков.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сергей шойгу, дмитрий песков
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков
Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС
Кремль заявил, что Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по ВТС
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Сергей Шойгу будет курировать работу Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Шойгу указом президента был назначен секретарем Совета безопасности РФ.
"Вы уже знаете, ранее это было тоже сообщено, что из министерства обороны под президента выводится ФС ВТС. И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу", - рассказал Песков.