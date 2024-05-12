https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России - РИА Новости, 12.05.2024
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:35
2024-05-12T21:35
2024-05-12T22:01
политика
россия
сергей шойгу
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России
Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России