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Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России - РИА Новости, 12.05.2024
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21:35 12.05.2024 (обновлено: 22:01 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России - РИА Новости, 12.05.2024
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:35
2024-05-12T22:01
политика
россия
сергей шойгу
владимир путин
назначение нового состава правительства россии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля."Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, россия, сергей шойгу, владимир путин, назначение нового состава правительства россии
Политика, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Назначение нового состава правительства России
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России

Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президент России Владимир Путин подписал Указ "О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
7 мая, 08:00
 
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