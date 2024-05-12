https://ria.ru/20240512/pravitelstvo-1945319266.html

Мишустин предложил новый состав правительства

Мишустин предложил новый состав правительства - РИА Новости, 12.05.2024

Мишустин предложил новый состав правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T01:10

2024-05-12T01:10

2024-05-12T01:10

политика

россия

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госдума рф

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства, сообщили в кабмине."В соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по составу нового правительства", — говорится в сообщении.Кандидатуры вице-премьеровПост первого вице-премьера Мишустин предложил занять Денису Мантурову, в чьем ведении находится промышленность. В новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера по транспорту, в качестве кандидата на этот пост предложен Виталий Савельев.Викторию Абрамченко на посту вице-премьера в связи с ее переходом на новое место работы должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза.На новое место работы переходит и Андрей Белоусов, а экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак.Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности министерства науки и высшего образования, министерства спорта и минэкономики в части развития туризма добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Также он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.Татьяна Голикова в качестве вице-премьера продолжит курировать деятельность министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты, министерства культуры. Также в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей.Также должности вице-премьеров в новом составе правительства предложено сохранить за Алексеем Оверчуком, Юрием Трутневым и Маратом Хуснуллиным.Кандидатуры министровНа пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. На должность министра промышленности и торговли предложена кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который в свое время работал в Минпромторге.На должность министра энергетики в новом составе кабмина выдвинут губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут, которая работает в Минсельхозе с 2018 года.На должность министра спорта вместо переходящего на другую работу Олега Матыцина предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).Порядок утвержденияПо закону новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров — кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства — утвержденные ею лица назначаются на должность президентом России.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.Спикер нижней палаты Вячеслав Володин в пятницу сообщил, что 12 мая комитеты Госдумы будут рассматривать представленные кандидатуры вице-премьеров и министров, а затем на пленарных заседаниях депутаты будут голосовать по вопросу их утверждения: 13 мая — вице-премьеров, а 14 мая — министров.

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https://ria.ru/20240511/ekspert-1945311642.html

https://ria.ru/20240511/pravitelstvo-1945303601.html

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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