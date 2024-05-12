Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/podrostki-1945392808.html
В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто
В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто - РИА Новости, 12.05.2024
В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто
Уголовное дело возбудили после гибели трех подростков в упавшем в реку автомобиле в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:28
2024-05-12T14:28
происшествия
ленинградская область
россия
выборгский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели трех подростков в упавшем в реку автомобиле в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. "Следственным отделом по городу Выборгу СУСК России по Ленинградской области по факту ДТП на участке автодороги "Ушково-Гравийное" Выборгского района Ленинградской области, в результате которого погибли трое подростков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что минувшей ночью в Выборгском районе Ленобласти автомобиль Skoda проигнорировал требование полицейских остановиться, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню. Спустя километр полицейские остановились у моста через реку Рощинка, здесь были обнаружены двое подростков 14 и 16 лет, выбравшихся на берег. Они были пассажирами автомобиля Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются. Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, несовершеннолетний, управляя автомобилем, не справился с управлением и наехал на дерево, автомобиль упал в реку. В результате ДТП автомобиль затонул, погибли трое несовершеннолетних, двое - получили телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время проводятся следственные действия. "Кроме того, следственным органом будет дана оценка действиям лиц, допустивших подростков к управлению транспортным средством, а также деятельности соответствующих органов системы профилактики", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20240511/podrostok-1945281222.html
https://ria.ru/20240510/avtobus-1945108042.html
ленинградская область
россия
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, россия, выборгский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборгский район
В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто

СК завел дело после гибели трех подростков в упавшем в реку авто в Ленобласти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели трех подростков в упавшем в реку автомобиле в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
«
"Следственным отделом по городу Выборгу СУСК России по Ленинградской области по факту ДТП на участке автодороги "Ушково-Гравийное" Выборгского района Ленинградской области, в результате которого погибли трое подростков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
В Самаре на подростка завели уголовное дело за фашистское приветствие
11 мая, 18:46
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что минувшей ночью в Выборгском районе Ленобласти автомобиль Skoda проигнорировал требование полицейских остановиться, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню. Спустя километр полицейские остановились у моста через реку Рощинка, здесь были обнаружены двое подростков 14 и 16 лет, выбравшихся на берег. Они были пассажирами автомобиля Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются. Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, несовершеннолетний, управляя автомобилем, не справился с управлением и наехал на дерево, автомобиль упал в реку. В результате ДТП автомобиль затонул, погибли трое несовершеннолетних, двое - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время проводятся следственные действия. "Кроме того, следственным органом будет дана оценка действиям лиц, допустивших подростков к управлению транспортным средством, а также деятельности соответствующих органов системы профилактики", - сообщает ведомство.
Автобус пробил ограду моста и упал в реку Мойку после столкновения с автомобилем в Санкт-Петербурге
СК завел еще одно дело после падения автобуса с моста в Петербурге
10 мая, 14:50
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВыборгский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала