В Ленинградской области расследуют гибель подростков в упавшем в реку авто
СК завел дело после гибели трех подростков в упавшем в реку авто в Ленобласти
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после гибели трех подростков в упавшем в реку автомобиле в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
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"Следственным отделом по городу Выборгу СУСК России по Ленинградской области по факту ДТП на участке автодороги "Ушково-Гравийное" Выборгского района Ленинградской области, в результате которого погибли трое подростков, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что минувшей ночью в Выборгском районе Ленобласти автомобиль Skoda проигнорировал требование полицейских остановиться, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле бросились в погоню. Спустя километр полицейские остановились у моста через реку Рощинка, здесь были обнаружены двое подростков 14 и 16 лет, выбравшихся на берег. Они были пассажирами автомобиля Skoda. Водитель иномарки не справился с управлением и упал в реку. Кроме спасшихся, в автомобиле находились еще трое школьников 14-16 лет. В ходе поисковых работ к утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить автомобиль и тела двух подростков. Поиски третьего продолжаются. Как установили сотрудники полиции, подростки находились в состоянии алкогольного опьянения.
По данным следствия, несовершеннолетний, управляя автомобилем, не справился с управлением и наехал на дерево, автомобиль упал в реку. В результате ДТП автомобиль затонул, погибли трое несовершеннолетних, двое - получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В настоящее время проводятся следственные действия. "Кроме того, следственным органом будет дана оценка действиям лиц, допустивших подростков к управлению транспортным средством, а также деятельности соответствующих органов системы профилактики", - сообщает ведомство.