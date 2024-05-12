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Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны - РИА Новости, 12.05.2024
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21:49 12.05.2024 (обновлено: 22:27 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/peskov-1945462558.html
Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны
Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны - РИА Новости, 12.05.2024
Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны
Президент РФ Владимир Путин предложил гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:49
2024-05-12T22:27
россия
политика
дмитрий песков
андрей белоусов
совет федерации рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье."Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал Песков.Песков заметил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.Ранее Путин предложил Совету Федерации назначить и.о. первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова министром обороны РФ. Песков пояснил, что Путин предложил кандидатуру гражданского человека на должность министра обороны, поскольку "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества".
https://ria.ru/20240512/belousov-1944108621.html
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россия, политика, дмитрий песков, андрей белоусов, совет федерации рф, владимир путин
Россия, Политика, Дмитрий Песков, Андрей Белоусов, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
Песков рассказал о решении выдвинуть Белоусова на пост министра обороны

Песков: Путин хочет видеть гражданского человека на посту главы Минобороны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил гражданского человека на должность главы Минобороны РФ, поскольку ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в воскресенье.
«
"Министерство обороны должно быть абсолютно открыто для инноваций, для внедрения всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности. Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал Песков.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Биография Андрея Белоусова
Вчера, 21:43
Песков заметил, что в прошлом Белоусов успешно возглавлял минэкономразвития России, на протяжении длительного времени был помощником президента по экономическим вопросам.
Ранее Путин предложил Совету Федерации назначить и.о. первого вице-премьера правительства РФ Андрея Белоусова министром обороны РФ. Песков пояснил, что Путин предложил кандидатуру гражданского человека на должность министра обороны, поскольку "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества".
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